La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Guardia Civil inspeccionando el lugar del crimen, en Cabezo de Torres. Ros Caval / AGM

El supuesto encubridor del 'crimen del fumadero' de Murcia: «Dijeron que la habían cagado»

Un vecino de Cabezo de Torres asegura a la Guardia Civil que los dos detenidos por la muerte de El Lucero le confesaron el homicidio

Raúl Hernández
Alicia Negre

Raúl Hernández y Alicia Negre

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:45

Un agente en la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia descuelga el teléfono.

- Ehhhh, mire usted, soy aquí del Cabezo de Torres. Aquí ... en mi casa... Se ha hecho un homicidio. Le digo la dirección...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  2. 2

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  3. 3

    El cierre de negocios tradicionales crece en Murcia por jubilaciones y nuevos hábitos de consumo: «No sé si tendremos relevo generacional»
  4. 4

    La ola inmobiliaria, logística y de parques comerciales del país tiene acento murciano
  5. 5

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal
  6. 6

    La Princesa Leonor, ante su curso más exigente en San Javier
  7. 7

    Vivienda, familias, IA...: acelerón de iniciativas del Gobierno regional para la recta final de 2025
  8. 8 Fin al culebrón del verano: el Real Murcia ficha a David Flakus
  9. 9

    El Real Murcia busca en Marbella otro debut triunfal en Primera Federación
  10. 10

    Ramón Avilés: libro en papel, ropa casual y calzado cómodo para callejear y reenamorarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El supuesto encubridor del 'crimen del fumadero' de Murcia: «Dijeron que la habían cagado»

El supuesto encubridor del &#039;crimen del fumadero&#039; de Murcia: «Dijeron que la habían cagado»