La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículos de la Guardia Civil en la entrada del edificio donde fue hallado el cadáver. Javier Carrión / AGM

Detenido otro vecino de Cabezo de Torres acusado de encubrir 'el crimen del fumadero'

Este sospechoso declaró inicialmente como testigo ante la Guardia Civil y acabó siendo investigado a tenor de sus manifestaciones

Raúl Hernández
Alicia Negre

Raúl Hernández y Alicia Negre

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:27

La lista de detenidos por su supuesta vinculación con el 'crimen del fumadero' no deja de crecer. La Guardia Civil ha arrestado a un ... vecino de la pedanía murciana de Cabezo de Torres acusado del supuesto encubrimiento de la muerte de David G. M., 'El Lucero', según confirmaron a LA VERDAD fuentes cercanas a la investigación. El cadáver de este murciano de 48 años fue hallado a principios del mes de agosto en el interior de un piso-fumadero de base de coca localizado en esa pedanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  2. 2 Una profesora de Secundaria de un centro de Cartagena, nominada a la mejor docente de España de 2025
  3. 3 Estas son todas las actividades del programa de la Feria de Murcia 2025
  4. 4

    Detectan retraso del desarrollo cerebral en niños expuestos al covid durante el embarazo
  5. 5 Adif da el último empujón a la estación de Murcia y al soterramiento
  6. 6

    Recta final para la estación del AVE en Murcia: estará concluida este año y entrará en servicio en 2026
  7. 7 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  8. 8 Detenido en Francia uno de los acusados por la brutal agresión a un vecino en Torre Pacheco
  9. 9 Muere en una explosión uno los socios de Pirotecnia Ferrández de Redován, empresa con vínculos en Beniel
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 28 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido otro vecino de Cabezo de Torres acusado de encubrir 'el crimen del fumadero'

Detenido otro vecino de Cabezo de Torres acusado de encubrir &#039;el crimen del fumadero&#039;