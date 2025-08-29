Detenido otro vecino de Cabezo de Torres acusado de encubrir 'el crimen del fumadero'

La lista de detenidos por su supuesta vinculación con el 'crimen del fumadero' no deja de crecer. La Guardia Civil ha arrestado a un ... vecino de la pedanía murciana de Cabezo de Torres acusado del supuesto encubrimiento de la muerte de David G. M., 'El Lucero', según confirmaron a LA VERDAD fuentes cercanas a la investigación. El cadáver de este murciano de 48 años fue hallado a principios del mes de agosto en el interior de un piso-fumadero de base de coca localizado en esa pedanía.

Este último sospechoso compareció inicialmente como testigo ante los investigadores de la Policía Judicial de Las Torres de Cotillas, pero a raíz de sus manifestaciones acabó siendo arrestado y prestando declaración como investigado por un presunto delito de encubrimiento. Tal y como precisaron las fuentes, fue puesto en libertad con cargos.

El primer arrestado por este truculento crimen que sacudió la pedanía murciana fue el propietario de la vivienda donde fue descubierto el cadáver, José Luis M., 'El Muelas', actualmente en prisión provisional. Este vecino fue arrestado después de que alertase a la Benemérita de que había un cadáver en su vivienda con el que llevaba dos días conviviendo. Desde un primer momento este sospechoso, de 53 años, negó su implicación en el homicidio y apuntó directamente a otro vecino de Cabezo de Torres que no tardaría en ser detenido y al que la investigación apunta como el presunto autor material del conocido como 'crimen del fumadero'. Se trata de Francisco F., de 30 años, cuya defensa han asumido los abogados penalistas Jorge Novella y José Antonio Vicente García. Actualmente se encuentra también en prisión provisional.

El cuerpo de la víctima apareció dentro de una especie de baúl, en el interior de un armario, con un profundo corte en el cuello. La vivienda donde se halló el cadáver funcionaba como fumadero de pasta base de cocaína y era conocida en el barrio por un trasiego constante de consumidores y personas vinculadas al mundo de la droga. Según declararon vecinos del inmueble donde ocurrieron los hechos, El Lucero, que residía en la zona de Las Cumbreras con su familia, no era un habitual en aquel fumadero.