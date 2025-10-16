Los supermercados 'outlet' conquistan Murcia: tres locales para comprar productos con grandes descuentos Las rebajas se deben a motivos como una fecha de caducidad próxima a cumplir o pequeños defectos en el etiquetado

María Ramírez Jueves, 16 de octubre 2025, 11:22 Comenta Compartir

El 'outlet' ha dejado de poner su foco únicamente en la ropa, muebles y electrodomésticos. El cambio de mentalidad hacia lo 'vintage' ha impulsado una nueva forma de consumo más amigable, en la que se prioriza la sostenibilidad y, sobre todo, el ahorro. Esta tendencia se ha materializado en mercadillos de segunda mano y en eventos de prendas al peso, que han aterrizado en multitud de ocasiones en la Región de Murcia, como VinoKilo y Crazy Zoco.

Los supermercados también han aprovechado este tirón y se han sumado a la causa con una pequeña sección en la que colocan productos que tienen una fecha de caducidad que va a cumplir en los próximos días, como Carrefour. Estos alimentos, en perfecto estado, se venden con una rebaja muy golosa. De este modo, tanto comercio como consumidor salen ganando. Sin embargo, ya hay supermercados en Murcia que abren con un modelo de negocio dirigido exclusivamente hacia el 'outlet'. Estos son algunos de los comercios en los que puedes llenar el carro de la compra por un precio más bajo en la capital de la Región:

Sqrups

Este supermercado vende productos, tanto de alimentación como de otras secciones, procedentes de fabricantes de primeras marcas. El negocio presenta una continua rotación de productos, por lo que es posible que no siempre se encuentre el mismo stock. El descuento se debe a motivos como una fecha de caducidad próxima a cumplir, artículos descatalogados porque el fabricante ha lanzado un nuevo formato, pequeños defectos en el etiquetado o su embalaje y a sobras de fabricación que las marcas necesitan dar salida para liberar el almacén.

La cadena cuenta con dos tiendas en Murcia. Una de ellas está ubicada en el barrio del Carmen, en la calle Floridablanca, número 3. La otra se encuentra en el centro de la ciudad, en la avenida General Primo de Rivera, número 10.

Primaprix

La última incorporación a la capital de la Región ha sido Primaprix, que ha levantado su negocio en la avenida de la Justicia, número 1. La inauguración de este local fue el pasado jueves 9 de octubre. En ella, se pueden encontrar productos de estética, alimentación y del hogar. Para poder ofrecer rebajas de hasta el 70%, la compañía adquiere los excedentes de las marcas, las liquidaciones de stock o productos descatalogados en el mercado europeo.

Temas

Supermercados

Alimentación

Murcia

Sostenibilidad