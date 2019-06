La semana de las primeras marcas en Murcia Clientes, mientras observaban ayer productos en un establecimiento del casco urbano. / A. DURÁN/ AGM Clientes y comerciantes coinciden en que las grandes superficies y tiendas de franquicias tienen más tirón en el arranque de las rebajas MARTA SEMITIEL Sábado, 29 junio 2019, 03:20

Son muchos los comerciantes y clientes que piensan que las rebajas ya no existen, que al diluirse su comienzo «se ha perdido la ilusión del primer día» de descuentos, pero también eran muchos los compradores que paseaban ayer por las calles del centro de la ciudad en busca de las oportunidades más interesantes. Uno de ellos era la joven Blanca Álvarez, que salía del Zara de avenida Libertad junto a su madre y explicaba que ella siempre inaugura sus compras veraniegas coincidiendo con el primer día de las rebajas, «porque es cuando hay más cosas interesantes. Luego ya no queda nada, y a no ser que me guste algo en concreto y lo vea por casualidad, salir de rebajas como tal, ya no salgo», dijo resuelta.

Aunque ayer fue oficialmente el pistoletazo de salida de los descuentos -que en algunas tiendas como Charanga, Women Secret, Cortefiel e incluso Amplifon llegaban hasta el 70%-, los pequeños comerciantes confesaron que ellos ya llevan semanas -por lo menos desde el día 10 de junio, según dijo Marisa Cano, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Platería y Trapería- aplicando algunas ofertas para intentar rascar algo antes de que el gentío se volviese loco el 28 de junio, «porque una vez que empiezan, la primera semana es de las grandes marcas. La cola ahora mismo está en Zara, no la verás en ninguna tienda de Platería. Yo creo que esta primera semana de rebajas es la de los centros comerciales, la de las grandes superficies. Luego ya vendrán aquí», dijo Jesús Madrid, dependiente de Rueda, un comercio de ropa multimarca.

Un poco más optimista fue Marisa Cano. En su joyería no colgaba ningún cartel de descuentos, pero al igual que la joven Blanca, ella sabe de primera mano que «es ahora cuando se encuentran oportunidades muy interesantes y la gente está animada. Se nota en la calle»; aunque coincidió con el vendedor y dijo que «la gran masa va a estar este fin de semana en Zara y tiendas del estilo. Aquí estos primeros días vienen sobre todo los que han echado previamente el vistazo a algo».

Lejos de las quejas de otros años en contra de los centros comerciales, las tiendas del centro notan la remontada y se acostumbran a convivir con ellos. Así lo demuestran los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyo estudio de Índices de Comercio al por Menor cifró ayer en un 4,5% el aumento de las ventas del comercio minorista en la Región durante el mes de mayo respecto al año anterior, frente a la media nacional, que creció un 3,1%. Los pequeños comercios de la Región registraron el tercer mayor aumento por comunidades, solo inferior a los de Madrid (5,7%) y Andalucía (5,4%).

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios de la Región (Consumur) recordó a los usuarios que diferencien entre lo que sí constituye una rebaja y lo que es un descuento de otro tipo, e instó a los comercios a ser claros en este tema.