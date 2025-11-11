Seis iglesias de Murcia albergan ya los pasos que desfilarán en la Magna Procesión

LA VERDAD Martes, 11 de noviembre 2025, 20:18 | Actualizado 20:43h. Comenta Compartir

Antes de que el próximo sábado tenga lugar la esperada Magna Procesión con la que culminará el Jubileo de Cofradías, seis iglesias de la capital murciana ya albergan los pasos llegados de diez municipios de la Región y que se sumarán a esta cita sin precedentes. Así, la parroquia de San Antolín acoge el Cristo Amarrado a la Columna, de Jumilla; el Cristo del Rescate, de Lorca; el Cristo de la Esperanza, de Alcantarilla; la Virgen de los Dolores, de Águilas, y Nuestro Padre Jesús Resucitado, de Cartagena.

En San Juan Bautista están San Juan Evangelista, de San Pedro del Pinatar; el Cristo del Consuelo, de Cieza; la Virgen de las Angustias, de Yecla, y el Santo Sepulcro, de Mazarrón. En la parroquia de San Miguel se ubica Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra y, en San Pedro, el Cristo de la Esperanza, de Murcia. La Oración en el Huerto, de Murcia, se alojará en Santa Catalina y en la del Carmen lo harán la Samaritana de Murcia y la Coronación de Espinas, de Lorca. Durante estos días se celebran diferentes actos culturales con motivo del Jubileo. Así, este miércoles (20.15 horas), en el edificio Moneo habrá una conferencia sobre la cuna dorada del Santo Sepulcro de Mazarrón.