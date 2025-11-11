La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Autoridades con directivos del Paso Azul ante el trono del Cristo de la Coronación y directivos del Paso Blanco con el trono del Cristo del Rescate. Ayto de Lorca / Paso Blanco

Azules y blancos de Lorca, preparados para la Procesión Magna en Murcia

Las imágenes del Cristo de la Coronación de Espinas y del Rescate ya se puede visitar en la capital de la Región

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:15

Comenta

Los Paso Azul y Blanco ya han trasladado a la capital de la Región los tronos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas y del Rescate, que se pueden venerar en la capilla del Cristo de la Sangre, junto a la iglesia del Carmen, y en San Antolín, respectivamente.

El grupo escultórico de la Coronación fue visitado ayer por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y por la consejera de Cultura, Carmen Conesa, que estuvieron acompañados por miembros de la hermandad. Junto al trono se sitúan los estandartes bordados en oro y sedas que procesionarán el sábado y pueden ser visitados en horario de 10 a 13.30 horas y de 17 a 19 horas.

El jueves, a las 20.30 horas, Eduardo Sánchez Abadíe y Antonio Mariano Hernández Castellar impartirán la conferencia 'La Archicofradía de la Vera Cruz y Sangre de Cristo y la Hermandad de Labradores' en el museo de la Archicofradía de la Sangre.

El viernes, a las 20 horas se celebrará la eucaristía y el hermanamiento entre la Hermandad de Labradores y la Archicofradía de la Preciocísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, a las que unen vínculos históricos, en la iglesia arciprestal de Nuestra Señora del Carmen.

El sábado, a las 10.55 horas comenzará el traslado procesional del Cristo de la Coronación desde El Carmen hasta la catedral, desde donde comenzará a las 17 horas la Magna Procesión Jubilar. El trono será portado por 88 cofrades y realizarán tres relevos.

El Paso Blanco trasladó el pasado sábado a Murcia el trono del Santísimo Cristo del Rescate, que permanece expuesto en la iglesia de San Antolín. Mañana, a las 19 horas se celebrará una eucaristía en su honor y a continuación la cofradía inaugurará en la ermita del Pilar, sede del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, la exposición 'Hilos de Fe', con algunos de los bordados más representativos de su patrimonio artístico.

Componen la muestra 15 piezas de la procesión religiosa entre las que destacan los tres estandartes que participarán en la Magna: los de la Virgen de la Amargura, el Rosario y el Cristo del Rescate. También se exhiben los nazarenos del Rosario, del Cabildo y uno de los Misterios del cortejo de la Virgen de la Amargura, además de la bandera del Paso Blanco y la túnica de mayordomo del presidente, Ramón Mateos. Se podrá visitar hasta el día 21 en horario de 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas.

Según Mateos, es un «orgullo compartir con los murcianos una parte de nuestro legado artístico y cultural, ya que cada una de las obras expuestas es una manifestación de fe, arte y tradición».

Está previsto que el traslado del trono del Cristo del Rescate desde San Antolín hasta la catedral para participar en la procesión comience a las 10 horas.

