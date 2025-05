El sector hotelero de Murcia considera un «aviso» el 'pinchazo' de la ocupación en el Warm Up

«Siempre hay que leer la letra pequeña». Esta es la advertencia que hace el presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de ... Murcia (Ashomur), Felipe Saldaña, tras la difusión de los datos de ocupación hotelera relativos al pasado fin de semana, en el que se celebró el festival de música Warm Up. Apuntaban el pasado lunes desde el Consistorio murciano que la séptima edición del evento se cerró con 52.000 asistentes y «la mayor rentabilidad del año para el sector hotelero». Además, destacaban las mismas fuentes municipales que la ocupación media hotelera durante estos dos días se situó en el 86%, con un pico del 93,7% en la jornada del viernes.

Lo que no destacaron desde el Ayuntamiento fue el relativo 'pinchazo' sufrido el sábado con una ocupación por debajo del 79%, dato que ha generado inquietud en el sector de los alojamientos turísticos. Apunta Saldaña que sigue siendo esta «una de las fechas con mayor impacto económico para la ciudad, gracias a sus fantásticas cifras», lo que no obsta para reconocer que el comportamiento de la ocupación durante la cita de este año ha sido «atípico».

«No hemos alcanzado el nivel que venía siendo habitual y eso nos causa una cierta preocupación y nos parece un aviso de cara al futuro», señala el presidente de los hoteleros murcianos. Desde la asociación indican que, «aunque no se dispone de un análisis concluyente, ha podido influir en este bajón una peor percepción del cartel de artistas de la cita», especialmente en lo que se refiere a la jornada sabatina. «No obstante, la demanda se ha mantenido activa en los días previos y la disponibilidad de habitaciones ha sido mayor que en otras ediciones», apostillan.

Lamentan desde Ashomur que la celebración del 1.200 aniversario no esté sirviendo para proyectar la imagen turística de la urbe

Por ello y atendiendo a los eventos que quedan por delante en los próximos meses, los hoteleros creen que se plantean dudas sobre la capacidad, ya no solo de dar un salto en cuanto a ocupación en la ciudad, sino de ir consolidando las buenas cifras que se han venido registrando en los últimos años y que han sido ascendentes. «Y más aún en un contexto en el que se espera, al menos, la apertura de dos nuevos hoteles y la incorporación de nuevas plazas con la ampliación del B&B de Thader y la vuelta del Arco de San Juan, primer establecimiento de cinco estrellas de la ciudad», remarca Saldaña.

Recuerda, así, por ejemplo, que dentro del anhelo de desestacionalización del sector –teniendo en cuenta que julio y agosto son temporada baja–, fueron especialmente positivos los eventos agendados en el verano de 2023. «Ese año contamos con dos conciertos con un gran tirón, como fueron el de Iron Maiden y el de Rod Stewart; el primero por tratarse de una banda de primer nivel mundial y con una cierta exclusividad, ya que contaba con pocas fechas en España y con solo una en el sur, la de Murcia; el segundo, por el público al que iba dirigido, especialmente ciudadanos británicos que viven o pasan las vacaciones en la costa levantina», subraya.

No ve, en cambio, Saldaña, ninguna fecha significativa con una capacidad para colgar el cartel de completo en los hoteles de la ciudad en los próximos meses, precisamente por esa falta de exclusividad. La organización de grandes conciertos y espectáculos tampoco se está viendo favorecida por la falta de soluciones en cuanto a los espacios en los que poder celebrarlos, una vez que el uso de La Fica ha quedado restringido a unas cuantas citas y que la propuesta de una promotora privada de celebrarlos en Nueva Condomina también se ha visto condicionada por importantes restricciones.

Escaso impacto de la efeméride

«Al final, los organizadores no se tiran a la piscina si no lo ven claro», reflexiona Saldaña, teniendo en cuenta que el municipio no cuenta con un recinto público oficial destinado a estos usos. También lamenta el presidente de Ashomur que una efeméride como el 1.200 aniversario de la ciudad no esté sirviendo para proyectar la imagen de la ciudad de cara al exterior, ya que su celebración parece más centrada en un consumo interno. Tampoco acaba de llegar ningún recurso turístico, como puede ser la apertura de las visitas al castillo de Monteagudo, que anime a los visitantes a quedarse más de un día en la ciudad.

No obstante, reconoce Saldaña que la ocupación durante los fines de semana ha crecido desde el pasado septiembre, con el desembarco de Ouigo en la ciudad. «Ahora nos encontramos más sábados llenos y el precio medio de la habitación está creciendo un 7% anual, por encima de la inflación, aunque la ocupación media anual no llega al 65%», añade. «Estamos en un buen momento para decidir qué queremos ser como destino turístico», zanja.