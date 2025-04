Estos son los radares que se colocarán en Murcia durante la Semana Santa

María Ramírez Miércoles, 16 de abril 2025, 19:08 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) activó el pasado viernes su dispositivo especial para Semana Santa 2025, que se prolongará hasta el lunes 21 de abril. A lo largo de estos días, se esperan más de 15 millones de desplazamientos por carretera, lo que supone un incremento del 2,47% con respecto al año anterior. Ante este aumento de circulación, las autoridades insisten en la importancia de extremar la precaución al volante y respetar las normas de tráfico.

Durante los periodos festivos, es habitual que se realicen más controles policiales para intensificar las medidas de seguridad. Estos operativos se pueden centrar en factores como la detección de alcohol y drogas, el cumplimiento de los límites de velocidad o la validez de la documentación obligatoria, entre otros aspectos. Uno de los controles que más preocupan a los conductores son los radares móviles, ya que se ubican en zonas estratégicas y pueden pasar totalmente desapercibidos.

Radares en Murcia durante la Semana Santa

La Policía Local de Murcia informa cada lunes en su perfil de X de los puntos en los que se instalan durante esa semana. No obstante, no especifican ni el día ni la hora en la que permanecerán activos. Asimismo, se limitan a detallar la vía en la que se encuentran, pero no la zona exacta. En concreto, del 14 al 20 abril, se instalarán cinco radares en distintos lugares del municipio. Estas fechas coinciden con días tan señalados como Jueves Santo y Viernes Santo.

🚗 Comenzamos la semana recordando la importancia de adaptar la velocidad a las condiciones de la vía para garantizar la seguridad de todos.



📍 Estos son los puntos donde se instalará el radar esta semana ⤵️#RadarMurcia #SeguridadVial pic.twitter.com/DYmyTiKfe1 — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) April 14, 2025

Los lugares en los que se localizan estos controles de velocidad son: Avenida de Santa Catalina, en Santo Ángel; Vereda de las Palmeras, en Sangonera la Verde; Calle Morera, en Santiago el Mayor; Avenida de El Palmar y Avenida Alicante. No hay que olvidar que, además de estos controles, también se encuentran los radares fijos, de tramo y aquellos que los agentes pueden activar en cualquier punto si lo consideran necesario.