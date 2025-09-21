La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Zona de aparcamiento para residentes en el barrio de Santa María de Gracia, junto al Hospital de la Vega, en Murcia. Vicente Vicéns / AGM

Los residentes del centro de Murcia se quejan por los problemas para aparcar con la nueva ORA

Critican la eliminación de la zona unificada 1-2-3, que les daba más opciones para estacionar si no encontraban plazas libres cerca de sus casas

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:27

Arranca el texto de la nueva Ordenanza del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) -antigua ORA- señalando en su exposición de motivos que la pérdida ... de espacio para el coche que han traído los nuevos carriles exclusivos y el número creciente de vehículos en circulación «han provocado una escasez creciente de aparcamientos en el núcleo urbano, especialmente en las zonas de servicio». Concluye, por tanto, que ello obliga a poner en marcha una nueva regulación que «contribuya a la promoción del comercio local y a racionalizar el estacionamiento en lugares donde no hay mucha demanda».

