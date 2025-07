La nueva ORA de Murcia no convence a los usuarios: «Nos echan de la ciudad»

El 1 de julio fue una jornada de importantes cambios en el aparcamiento regulado en el municipio de Murcia. El primero fue la entrada en ... vigor de la nueva ordenanza que incluye la puesta en marcha de la aplicación 'Aparcamurcia', que permite pagar en la zona azul y verde, en los parkings disuasorios y subterráneos, y obtener el tique gratuito para personas con movilidad reducida (PMR), empresas y autónomos, carga y descarga y propietarios de vehículos 100% eléctricos.

Entre las novedades que más quebraderos de cabeza va a dar a los usuarios, según los testimonios recogidos por esta redacción, es la reducción a hora y media el máximo de tiempo que pueden aparcar en el centro de la ciudad (zona de muy alta rotación), una vez abonados 1,90 euros. Es una hora menos de lo permitido anteriormente, a la vez que impide volver a sacar un tique en la misma zona para facilitar el movimiento de los vehículos, según defiende el Ayuntamiento.

3.000 descargas de la aplicación se produjeron desde las 9 a las 19.30 horas de este martes

Marcela se encontró con la nueva ORA (o SER) cuando, a media mañana, intentaba aparcar en la zona azul de la calle Santa Teresa, donde llegó para hacer unas gestiones. «Esto significa echarnos de la ciudad y no es justo; en hora y media no da tiempo a hacer nada», se quejó este martes, explicando que no vive en Murcia y que tiene que venir dos días por semana a la ciudad.

«¿Cuando se acaba mi tiempo tengo que trasladarme a otra zona para regresar andando durante diez minutos al centro?». Y propuso Marcela que, si ese era el objetivo, habilitaran zonas de aparcamiento en el extrarradio y que con una línea de autobuses les acercaran al centro y les recogiera después en paradas habilitadas.

Ni ella ni otras usuarias encuestadas conocían la existencia de la nueva aplicación para el móvil, por lo que mantuvieron el sistema tradicional de pago: el parquímetro en calle. Fue el caso de Lola y su hija Claudia, vecinas de Lorca, que estaban en Murcia por una cita médica. «No nos da tiempo, en hora y media; además, cada vez lo tenemos peor para venir desde Lorca», lamentaron. Recordaron que no hay trenes y el tráfico en la autovía «está fatal».

«Tendremos que empezar a pensar en no venir por aquí y van a terminar asfixiando al comercio local. ¿Qué se puede hacer en hora y media? Ni siquiera comer», sentenciaron.

A unos metros de allí, en el Callejón de Burruezo, otra zona muy concurrida junto a El Corte Inglés y San Esteban, Alejandra, vecina de Murcia, hacía cola para sacar su tique. Había tenido que salir de una peluquería cercana, a medio peinar, con la intención de cambiar el coche de zona, al acabarse el tiempo (conocía bien las nuevas condiciones), pero decidió probar suerte y sacar otro tique. «Me lo ha dado», comentó feliz, si bien coincidió con las otras usuarias en que era «una tontería» ese recorte, porque «no se puede hacer casi ninguna gestión; antes era mejor, aunque tuvieras que pagar 3 euros».

Ginesa, de Alcantarilla, era la siguiente en la cola. «Suelo venir a Murcia para comprar ropa» en las tiendas de alrededor de la avenida de la Libertad. «Ahora me lo voy a pensar dos veces, esto lo empeora todo», manifestó, reconociendo que conocía la anterior aplicación pero no la nueva.

La que rompió, en parte, la tendencia de las opiniones fue la más joven de las encuestadas, Victoria, residente en Fortuna. «Suelo venir a menudo; aparco por esta zona y seguiré haciéndolo, porque es la que mejor me pilla», dijo y comentó que no conocía la nueva aplicación. «Sí que me gustaría que el Ayuntamiento pusiera más plazas de aparcamiento por aquí», concluyó.

Una aplicación para todo

Y mientras los usuarios se peleaban con las nuevas condiciones del aparcamiento público, el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, y su equipo presentaban la nueva 'app', «fácil de utilizar» y que centraliza el pago de todos los servicios de movilidad municipales. Además, como adelantó LA VERDAD, no cobra comisiones ni gastos de gestión, y permite el pago con tarjeta, bizum, GooglePay y ApplePay.

«Además, estamos en conversaciones con los propietarios de los parkings privados para que se incorporen a esta aplicación», destacó Muñoz, indicando que permite el pago por minutos exactos de estancia, «evitando saltos tarifarios» entre franjas horarias.

En el caso de que el vehículo sea sancionado, a través de la aplicación, «que avisa del tiempo restante que queda de estacionamiento», es posible anularla. Con la modalidad 'autoplay' se puede pagar en los aparcamientos públicos municipales sin necesidad de pasar por caja. Para ello, hay que dar de alta la matrícula del vehículo. También avisa del número de plazas disponibles.

Desde que se puso en marcha a las 9 horas hasta las 19.30 horas, hubo más de 3.000 descargas de la 'app'; un millar de registros y 1.500 citas presenciales.