A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia La jueza pide que se analice la imputabilidad del joven, que sostuvo que encontró a su familiar herida grave al llegar de fiesta

Alicia Negre Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:46

El joven acusado de tratar de matar a su madre en Murcia ingresó este jueves en prisión provisional, mientras su progenitora sigue luchando en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Virgen de La Arrixaca –con pronóstico reservado–. El joven, de 29 años, compareció ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, tras ser detenido por la Policía Nacional este miércoles acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. La magistrada ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Según explicaron fuentes judiciales, la magistrada ha solicitado, además, al Instituto de Medicina Legal (IML) de Murcia que emita un informe sobre la imputabilidad del sospechoso. Este joven, vecino de Sevilla, sufre, al parecer, una adicción a las drogas que podría haber afectado a su salud mental, que deberá ser ahora analizada.

El sospechoso se alojaba junto a su madre en unos exclusivos apartamentos turísticos del murciano barrio de Santa María de Gracia. El 112 recibió, poco antes de las ocho de la mañana de este miércoles, la llamada de un familiar de ambos que, desde Andalucía, alertaba de que la mujer, de 58 años, estaba gravemente herida en el piso y de que el hijo estaba en la puerta. El joven, al parecer, telefoneó a su padre para comunicarle que había pasado la noche de fiesta por la capital murciana y que, al volver al apartamento, se había encontrado a su madre con una profunda herida en el cuello. Algunas fuentes apuntaron a que el hijo llegó a sugerir que su madre podría haber intentado suicidarse.

Hasta este enclave se desplazaron agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que auxiliaron a la víctima e interrogaron al hijo. La versión del sospechoso, según explican fuentes ligadas al caso, hizo sospechar desde el primer momento y este acabó siendo detenido por una presunta tentativa de homicidio.

