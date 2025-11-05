Detenido por agredir y causar heridas graves a su madre con un cuchillo en Murcia La mujer fue trasladada a la UCI del hospital Virgen de la Arrixaca

La Policía Nacional y la Policía Local de Murcia detuvieron este miércoles a un individuo por agredir presuntamente con un cuchillo a su madre, que resultó herida de carácter grave, en un apartamento turístico de la plaza Doctor José María Aroca en el barrio murciano de San Basilio. El presunto autor fue trasladado a dependencias policiales. Madre e hijo se encontraban en Murcia provenientes de Sevilla.

Por su parte, la mujer, de 58 años aproximadamente, fue trasladada por los servicios sanitarios de emergencias a la UCI del hospital Virgen de la Arrixaca.

El 112 recibió una llamada informando del suceso a las 07.56 horas. El llamante, que se encontraba fuera de la Región, indicó que había recibido el aviso de que la mujer se encontraba en un apartamento del barrio de Santa María de Gracia y que el hijo estaba en la puerta.

En el lugar permanece la Policía Nacional. La investigación será llevada a cabo por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, según informaron fuentes del citado cuerpo.

