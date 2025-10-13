Un premio de 'La Primitiva' vuelve a tocar en Murcia El pasado jueves un único acertante de primera categoría se llevó más de un millón de euros

El sorteo de la Primitiva de este lunes volvió a llevar la alegría a un vecino de Murcia. El agraciado compró en la administración número 53 de Sangonera la Verde un boleto premiado con 5 aciertos más el complementario, es decir, un premio de segunda categoría que se llevó 35.467 euros.

Hubo otros dos boletos acertantes de segunda categoría que fueron validados en la Administración de Loterías nº 2 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y en el Despacho Receptor nº 29.405 de Cabanas (A Coruña). situado en Lavandeira.

La combinación ganadora del sorteo de la Lotería Primitiva fue para los números 1, 4, 20, 25, 31 y 36. El complementario cayó en el número 26 y el reintegro fue para el número 9. Por otra parte, la combinación ganadora del Joker fue 9500627.

El pasado jueves también viajó a Murcia un premio de 'La Primitiva', un acertante de primera categoría se llevó más de un millón de euros. Este sorteo ya había llevado la suerte a la capital de la Región en septiembre, con un premio de 213.027 euros a un acertante de primera categoría. Anteriormente, en julio, un afortunado de Cartagena consiguió un premio de de más 726.000 euros.

¿Cómo cobrar el premio?

Después de comprobar desde LA VERDAD que nuestra jugada ha sido agraciada ya se podrá cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE. En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.