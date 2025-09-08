'La Primitiva' deja un premio de más 200.000 euros en Murcia La suerte ha sonreído a un ganador de un bolento acertante de primera categoría con seis aciertos vendido en la Plaza Circular de la capital

El sorteo de la Primitiva de este lunes llevó la alegría a un vecino de Murcia, que resultó ser el ganador del uno de los dos boletos de primera categoría con seis aciertos premiados este lunes con 213.027 euros. El número premiado se vendió en la Plaza Circular de la capital. El otro boleto de primera categoría premiado se vendió en Madrid.

Por otro lado, hubo un bolento acertante Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 7.357.267 euros, dicho boleto fue validado en Guadalajara.

La combinación ganadora del sorteo de la Lotería Primitiva fue para los números 2, 7, 9, 26, 36 y 46. El complementario cayó en el número 18 y el reintegro fue para el número 3. Por otra parte, la combinación ganadora del Joker fue 0616166.

¿Cómo cobrar el premio?

Después de comprobar desde LA VERDAD que nuestra jugada ha sido agraciada ya se podrá cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE. En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.

