Más de un millón de euros de 'La Primitiva' van a parar a Murcia Un único acertante del número 9, 11, 16, 27, 29 y 45 consigue el premio de primera categoría con 6 aciertos

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:03 | Actualizado 23:30h.

El sorteo de la Primitiva de este jueves llevó la suerte a un vecino de Murcia, que resultó ser el ganador de un boleto de primera categoría con seis aciertos premiado con 1.192.103 euros. El número premiado se vendió en la Administración de Loterías nº 30 situada en la calle Pina de la capital.

Por otra parte, hubo cuatro boletos acertantes de segunda categoría que fueron validados en la Administración de Loterías nº 1 de Betanzos (Coruña); en la nº 3 de Vilagaría de Arousa (Pontevedra), en el Despacho Receptor nº 55.100 de Ourense; y en el nº 70.575 de Segovia.

La combinación ganadora del sorteo de la Lotería Primitiva fue para los números 9, 11, 16, 27, 29 y 45. El complementario cayó en el número 38 y el reintegro fue para el número 31. Por otra parte, la combinación ganadora del Joker fue 5105229.

'La Primitiva' ya había llevado la suerte a la capital de la Región en septiembre, con un premio de 213.027 euros a un acertante de primera categoría. Anteriormente, en julio, un afortunado de Cartagena consiguió un premio de de más 726.000 euros.

¿Cómo cobrar el premio?

Después de comprobar desde LA VERDAD que nuestra jugada ha sido agraciada ya se podrá cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE. En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.