La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia

Hace unos años, a nadie sorprendía que un emblemático establecimiento comercial de cualquier barrio acabar reconvertido en una gran franquicia de ropa, enfocada sobre todo ... al público más joven. Ahora, las tendencias han cambiado y la moda por la vida sana y la actividad deportiva está devolviendo a la vida a diferentes locales del centro de Murcia que llevaban años cerrados y casi condenados al olvido. El último ejemplo lo encontramos en el barrio del Carmen, donde los históricos Cines Floridablanca, clausurados en 2006, no tardarán en convertirse en un gimnasio. Y también en Gran Vía, donde una gran cadena como Decathlon se prepara para abrir el que será su primer establecimiento urbano en la Comunidad.

En lo que se refiere a los Cines Floridablanca, el bajo comercial, de 1.866 metros cuadrados, se puso a la venta en el portal inmobiliario Idealista, donde los curiosos bucearon para volver a contemplar los pasillos que tantas veces habían cruzado para contemplar la gran pantalla. Hace ya tres años de la publicación del anuncio, que desapareció hace unos meses de Idealista, pero no había habido noticias hasta ahora, cuando se ha colocado en su fachada una gran lona que anuncia su nuevo uso, un gimnasio. En concreto, de Fitness Park, una de las grandes franquicias nacionales de un sector en continua expansión, que abrirá su tercer centro en el municipio, pues ya se encuentra en Atalayas y el centro comercial Nueva Condomina. También tiene en Lorca, San Javier y prepara la segunda apertura en Cartagena y la primera en Molina. Sus espacios suelen ocupar entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados, una superficie que encaja con la que ofrecen los antiguos cines.

Ampliar Un gimnasio ocupará lo que en su día fueron los cines Floridablanca, en el barrio del Carmen. Vicente Vicéns/ AGM

El anuncio ha generado multitud de reacciones en redes sociales desde el lunes por la noche, cuando corrió la noticia a partir de una imagen colgada en X por @Mariagonzalezga. «En mi barrio hay un bingo, un millón de gimnasios y cero cines», lamenta esta vecina del Carmen. «Los 'no-lugares' son espacios homogeneizantes que, los visites en Tarragona, Murcia o A Coruña, son siempre iguales. Es a lo que tiende la globalización», respondió @DomenechDaneils, que puso el foco en una dinámica que alcanza a todos los sectores. Mientras crece el cierre de negocios tradicionales en Murcia, el peso de cadenas y franquicias es cada vez mayor.

Ballesta incluyó en su programa para volver a la alcaldía en 2023 la adquisición del cine Floridablanca para su uso sociocultural

La recuperación de estos cines estuvo entre los objetivos que el popular José Ballesta incluyó en sus propuestas con las que 2023 optó a volver a la alcaldía de Murcia. Su compromiso incluía «la adquisición y reapertura de las antiguas salas del cine Floridablanca como un espacio para actividades socioculturales». Dos años después y de nuevo en La Glorieta, explican fuentes municipales que la situación económica que se encontraron era «muy delicada». Sin embargo, en todo caso se llevaron a cabo «acciones tendentes a la adquisición» que finalmente no fructificaron, por lo que se optó por potenciar el 'hub' audiovisual proyectado en el Cuartel de Artillería.

Otro bajo comercial en plena Gran Vía también abrirá sus puertas de nuevo después de muchos años, aun sin fecha concreta. Allí Decathlon prepara su primera tienda en la Región que no se encuentra en un centro comercial. La marca francesa cuenta con diferentes establecimientos similares por España, con la denominación de Decathlon City, con superficies más reducidas y con un concepto diferente.