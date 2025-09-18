La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Próxima apertura de Decathlon, en Gran Vía. Ros Caval / AGM

La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia

Diferentes locales que llevaban años cerrados en el centro vuelven a la vida convertidos en gimnasios o en manos de franquicias deportivas

Lázaro Giménez
Antonio Gil Ballesta

Lázaro Giménez y Antonio Gil Ballesta

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:37

Hace unos años, a nadie sorprendía que un emblemático establecimiento comercial de cualquier barrio acabar reconvertido en una gran franquicia de ropa, enfocada sobre todo ... al público más joven. Ahora, las tendencias han cambiado y la moda por la vida sana y la actividad deportiva está devolviendo a la vida a diferentes locales del centro de Murcia que llevaban años cerrados y casi condenados al olvido. El último ejemplo lo encontramos en el barrio del Carmen, donde los históricos Cines Floridablanca, clausurados en 2006, no tardarán en convertirse en un gimnasio. Y también en Gran Vía, donde una gran cadena como Decathlon se prepara para abrir el que será su primer establecimiento urbano en la Comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

