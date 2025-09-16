Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio Una de las grandes franquicias nacionales del sector llega a los bajos que dejaron de proyectar películas en enero de 2006

Antonio Gil Ballesta Murcia Martes, 16 de septiembre 2025, 19:19 Comenta Compartir

Hace ya casi 20 años del cierre de los cines Floridablanca, uno de los últimos en apagarse en la ciudad de Murcia. Su clausura en enero de 2006 completaba una larga agonía que arrancó en los años 80 del siglo pasado, cuando empezaron a desaparecer las salas históricas que habían constituido un pilar del ocio de la ciudad. Ni siquiera las más nuevas, como estas ubicadas en la Alameda de Colón del Carmen, pudieron seguir proyectando películas ante la transformación de la industria del cine y la llegada de los centros comerciales.

Al contrario de otros cines, que cambiaron de uso poco después de su cierre, los Floridablanca habían permanecido casi intactos hasta hace unos años, cuando empezaron los movimientos en su fachada y se retiró el inilo colocado en su entrada. El bajo comercial, de 1.866 metros cuadrados, se puso a la venta en el portal inmobiliario Idealista, donde los curiosos bucearon para volver a contemplar los pasillos que tantas veces habían cruzado para contemplar la gran pantalla.

Hace ya tres años de la publicación del anuncio, que desapareció hace unos meses de Idealista, pero no había habido noticias hasta ahora, cuando se ha colocado en su fachada una gran lona que anuncia su nuevo uso, un gimnasio. En concreto, de Fitness Park, una de las grandes franquicias nacionales de un sector en continua expansión, que abrirá su tercer centro en el municipo, pues ya se encuentra en Atalayas y el centro comercial Nueva Condomina. También tiene en Lorca, San Javier y prepara la segunda apertura en Cartagena y la primera en Molina. Sus espacios suelen ocupar entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados, una superficie que encaja con la que ofrecen los antiguos cines.

Ampliar Vicente Vicéns / AGM

El barrio del Carmen, símbolo de la transformación

El anuncio ha generado multitud de reacciones en redes sociales desde el lunes por la noche, cuando corrió la noticia a partir de una imagen colgada en X por @Mariagonzalezga. «En mi barrio hay un bingo, un millón de gimnasios y cero cines», lamenta esta vecina del Carmen. «Los 'no-lugares' son espacios homogeneizantes que, los visites en Tarragona, Murcia o A Coruña, son siempre iguales. Es a lo que tiende la globalización», respondió @DomenechDaneils, que puso el foco en una dinámica que alcanza a todos los sectores. Mientras crece el cierre de negocios tradicionales en Murcia, el peso de cadenas y franquicias es cada vez mayor.

Ha pasado. En mi barrio hay un bingo, un millón de gimnasios y cero cines.#Murcia pic.twitter.com/I58ChSFlsd — María González (@Mariagonzalezga) September 15, 2025

En cuanto a la industria de las salas de cine, el caso del barrio del Carmen es paradigmático, ya que a mediados del siglo pasado fue el epicentro murciano del celuloide. También estaban allí el cine Coliseum (hoy un bingo), el Avenida (tras la gasolinera del Rollo) y el Media Luna, el primero de Murcia, del que ya no queda ni el edificio original.

De aquella época ya prácticamente no quedan salas vivas. La última en decir adiós en el centro fue el cine Rex, objeto de polémica en los últimos años. Su futuro aún está por decidir, pero todo apunta a que seguirá a sus predecesores, pues desde hace unos meses está un paso más cerca de convertirse en gimnasio o espacio comercial.

Temas

Fitness

Murcia

Cine