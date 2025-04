Mercedes Herrera, de Beatriz Trajes Regionales, fallece a los 47 años

Rebeca Martínez Herrera Jueves, 17 de abril 2025, 13:35 | Actualizado 13:48h. Comenta Compartir

La ciudad de Murcia llora la pérdida de Mercedes Herrera López, conocida por su contribución a la difusión de las tradiciones huertanas tras el mostrador de Beatriz Trajes Regionales, una empresa familiar ubicada en la calle Cartagena que regentaba desde hace casi tres décadas. Nacida en plena huerta de Beniaján hace 47 años, sus seres queridos destacan de ella que era «una gran persona, siempre entregada a su familia y enamorada de su profesión».

«Se nos ha ido un ángel hecho mujer», afirmaba roto de dolor su marido, Juan Antonio García, quien resaltó que Mercedes «luchó hasta el final porque no se quería ir», refiriéndose al año y medio que ha pasado desde que le diagnosticaron la grave enfermedad que ha acabado con su vida. Sin embargo, su legado no se perderá, ni siquiera en este momento tan doloroso para su familia. «Nos pidió que no dejásemos de trabajar; no quería que su marcha empañara las Fiestas de Primavera», explicaba García sobre las últimas voluntades de su mujer, que dejó escritas en una carta, indicando que prefería no hacer velarorio con motivo de su despedida.

«Mercedes era una persona con mucha empatía y una excesiva generosidad. No sabía lo que era el rencor, siempre tenía una sonrisa para todo el mundo», añadía el padre de sus dos hijos, Juan Antonio y Javier, de 22 y 21 años, respectivamente. Por ellos sacará «fuerzas para seguir adelante», según señaló García.

En una de las publicaciones que recogió LA VERDAD con motivo de las Fiestas de Primavera de Murcia, Mercedes manifestaba orgullosa que «para mí es una emoción inmensa el día del Bando ir por la calle viendo todas mis creaciones. Me siento una auténtica privilegiada».

La misa funeral en honor a Mercedes Herrera López se celebrará el próximo jueves 24 de abril a las 20 horas en la iglesia del Carmen y será oficiada por el sacerdote Luis Emilio Pascual, capellán mayor de la Universidad Católica San Antonio de Murcia con quien la fallecida mantenía una gran amistad desde la primera vez que le vistió de huertano.

Temas

Murcia