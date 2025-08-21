La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un operario estudia la lámpara antes de proceder a su limpieza. Javier Carrión / AGM

Limpieza y documentación exhaustiva para lámpara del Salón de Plenos de Murcia en su centenario

Se creará un censo de cada uno de sus aproximadamente 8.000 piezas con un nivel de detalle sin precedentes, incluyendo el recuento y documentación de todos los cristales

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:07

Un siglo brillando en la casa de todos los murcianos. Ese es el tiempo que lleva colgando del techo del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia su monumental lámpara de araña. Por ello, este año se ha puesto un mayor cuidado, si cabe, en las labores de limpieza y mantenimiento que se viene ejecutando cada verano en relación a esta espectacular pieza de decoración.

Así, por un lado, se ejecutarán las habituales tareas higienización, en las que se procede a la pulverización controlada de agua osmotizada con ozono y jabón neutro, procediendo posteriormente a su secado inmediato. Este procedimiento «evita la deposición de cal y sales minerales, no deja velos ni cercos sobre el vidrio, minimiza el riesgo de corrosión en elementos metálicos y respeta dorados, pátinas y acabados originales, algo esencial en bienes de valor patrimonial», indican fuentes municipales.

Por otra parte, se creará un censo de cada uno de sus aproximadamente 8.000 piezas -agrupadas en ocho paños- con un nivel de detalle sin precedentes, incluyendo el recuento y documentación de todos los cristales, cadenas de cuentas y colgantes decorativos, con plano fotográfico de referencia, lo que resultará de utilidad para futuras intervenciones.

Además, se están ejecutando otras labores de mantenimiento de este espacio, que abarcarán una semana y que guarda otros elementos de importancia como las vidrieras de la casa Maumejean, el Pendón Real de Murcia y la Coronela, portada durante la Guerra de Independencia.

