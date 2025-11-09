La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Socios en el salón principal del casino de Espinardo, la estancia que se reformará para uso cultural. La foto es de octubre de 2024. A. Molina / AGM

Un informe técnico avisa del peligro de desplome en el casino de Espinardo

El centenario inmueble, cedido al Ayuntamiento de Murcia, recibirá en 2026 una primera inversión para su arreglo y reapertura como espacio cultural

Miguel Rubio

Miguel Rubio

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:51

Un informe de los técnicos del Ayuntamiento de Murcia advierte de que el edificio del centenario casino de Espinardo (13.000 habitantes) presenta «evidentes ... riesgos de desplome de la cubierta en distintos puntos». El diagnóstico forma parte de la documentación recopilada en el expediente para la cesión gratuita del inmueble al Consistorio por parte de los socios de la institución, aprobado en Junta de Gobierno el 19 de septiembre de este año. La operación se materializó de manera definitiva el pasado jueves con la firma de la escritura, tres años después de iniciarse las negociaciones.

