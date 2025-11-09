Un informe técnico avisa del peligro de desplome en el casino de Espinardo

Un informe de los técnicos del Ayuntamiento de Murcia advierte de que el edificio del centenario casino de Espinardo (13.000 habitantes) presenta «evidentes ... riesgos de desplome de la cubierta en distintos puntos». El diagnóstico forma parte de la documentación recopilada en el expediente para la cesión gratuita del inmueble al Consistorio por parte de los socios de la institución, aprobado en Junta de Gobierno el 19 de septiembre de este año. La operación se materializó de manera definitiva el pasado jueves con la firma de la escritura, tres años después de iniciarse las negociaciones.

A tenor de la inspección a las dependencias, en la calle Mayor de este barrio del norte de Murcia, los técnicos concluyen que el inmueble «no se encuentra en disposición de ser utilizado actualmente». Sufre las consecuencias del paso del tiempo, un mantenimiento deficiente y las filtraciones de agua, con desprendimientos en la techumbre. El casino de Espinardo hunde sus cimientos en 1916, presenta toques de la arquitectura modernista y se alza como legado de la potente industria del pimentón, ya que fueron empresarios dedicados a este negocio los que impulsaron su construcción.

La cesión al Ayuntamiento se había presentado como tabla de salvación para evitar que el emblemático edificio acabase en manos privadas para destinarlo a un bloque de pisos, tras advertir los socios de que, por su edad, ya no podían hacerse cargo de la continuidad de la entidad. Sin embargo, los trámites se alargaron más de lo esperado por lo farragoso del proceso y la burocracia de la maquinaria administrativa.

La Concejalía asigna una partida inicial de 50.000 euros para la puesta a punto, que los vecinos ven insuficiente

«Un espacio de referencia»

Ya como parte del patrimonio municipal, el equipo de gobierno del PP pretende convertir las instalaciones «en un espacio de referencia para la realización de encuentros vecinales, actividades culturales, formativas y sociales», indican desde la Concejalía de Cultura. Así, el Presupuesto de 2026 reservará una partida inicial que rondará los 50.000 euros para acometer la reforma del salón principal, «así como una actualización y mejora de las dependencias», añaden desde dicho departamento. Una vez acometidas estas primeras obras se procederá a la «reapertura inmediata», y a partir de ahí se seguirá adelante con el proyecto de rehabilitación integral, encargado a la Oficina Técnica, en una segunda fase pendiente aún de fecha y de partida presupuestaria.

Con la intervención en Espinardo, el Consistorio dice reafirmar su «apuesta por recuperar y poner en valor el patrimonio histórico de los barrios y pedanías, una línea de trabajo que busca no solo conservar los edificios singulares, sino también dotarlos de contenido y vida, al servicio de la ciudadanía». La recuperación del singular inmueble «no es solo una obra de rehabilitación, sino un gesto de respeto hacia la identidad de un barrio con una fuerte personalidad», señalan desde la Concejalía, que persigue convertir el casino «en un centro de actividad cultural permanente, con talleres, cursos, exposiciones y eventos abiertos a la participación ciudadana. De este modo, Espinardo contará con un nuevo espacio cultural de referencia».

Los vecinos agradecen la recuperación del edificio, por la que han luchado, pero valoran que la partida prevista se queda corta «para las necesidades del barrio; Espinardo lleva años sin recibir inversión en cultura», lamenta Chencho Mateos, de la asociación Joven Futura. Cree que la Concejalía debe aclarar también con qué personal contará el casino y a qué centro cultural quedará adscrito.