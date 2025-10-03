El centenario casino de Espinardo pasa al patrimonio municipal para uso ciudadano

El patrimonio municipal suma otro bien inmobiliario: el casino de Espinardo, una construcción de toques modernistas inaugurada en 1916 en plena calle Mayor del citado ... barrio. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia acordó, en su reunión del pasado 19 de septiembre, aceptar la cesión gratuita promovida por sus socios, que ya no podían hacerse cargo de la propiedad. La decisión llega tres años después de que el Consistorio iniciara el expediente.

Ante la posibilidad de que un promotor privado destinara el inmueble a levantar un bloque de pisos, el equipo de gobierno se apresuró a anunciar en octubre de 2024 que asumía el histórico edificio. Sin embargo, no ha sido una realidad hasta ahora. En este tiempo, el casino ha sufrido más desperfectos, con hundimientos en su techumbre por filtraciones de agua. Hace un año, el edil de Cultura, Diego Avilés, declaró que «en el corto plazo» su departamento acometería unas obras para restaurar el salón principal del inmueble. Pero en Espinardo todavía esperan que arranque esa primera fase de la recuperación.

El acuerdo de cesión fija que el inmueble queda adscrito al servicio municipal de Cultura, encargado de coordinar los diferentes usos. El objetivo es ofrecer una programación de actividades para los vecinos. La única condición que plantearon los socios es que el histórico inmueble sirviera para el disfrute ciudadano. Con todo, ellos podrán seguir manteniendo un espacio en las dependencias.

Desde la asociación Joven Futura han expresado su apoyo a la idea del cronista oficial de Murcia, Antonio Botías, de destinar parte de las instalaciones a acoger un museo del pimentón, en recuerdo de que fueron los empresarios de esta potente industria los que promovieron la construcción del casino de Espinardo. La cesión todavía está pendiente de un último trámite: la firma de la escritura por parte de los socios y el Ayuntamiento.