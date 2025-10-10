La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La nave central del templo de Nuestra Señora de Fátima presenta grietas trasversales en toda su extensión.

La nave central del templo de Nuestra Señora de Fátima presenta grietas trasversales en toda su extensión. Kiko Asunción / AGM

La iglesia de Vistabella, en Murcia, afronta su 75 aniversario con más filtraciones de agua

Distintas alegaciones al expediente previo a la cesión del inmueble municipal a la Diócesis recogen el deterioro del edificio y apelan a defectos de forma

Gema Escobar

Gema Escobar

Viernes, 10 de octubre 2025, 01:39

Con la mirada puesta en el cielo, por si hoy descarga lluvia de nuevo, y a una semana de empezar los actos de celebración del ... 75 aniversario de la parroquia, vecinos de Vistabella y feligreses de Nuestra Señora de Fátima se mantienen expectantes, incluso preocupados, respecto al proceso de cesión del inmueble parroquial, de titularidad municipal, a la Diócesis de Cartagena, y cuyo expediente fue publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el pasado 19 de agosto. Una preocupación sustentada en los informes emitidos por el servicio municipal de Patrimonio relativos al estado de conservación del edificio, fechado en abril de este año el último de los que han trascendido hasta el momento, e incluido en el expediente de desafectación de dominio público de la iglesia, pero también en las nuevas filtraciones de agua que ayer sufrió la cubierta del inmueble tras las fuertes lluvias del mediodía.

