El Ayuntamiento de Murcia cederá al Obispado la titularidad de la iglesia de Vistabella Desafectan el inmueble del dominio público para que pase a manos de la Diócesis, que lo seguirá destinando al culto y a actividades de la parroquia

LA VERDAD Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:20 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Murcia cederá a la Diócesis de Cartagena la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima del barrio de Vistabella. Así lo anunció este miércoles la vicealcaldesa y edil de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, tras la publicación en el Boletín de la Región (BORM) de la desafección del dominio público del inmueble, la cual fue aprobada el Pleno municipal del pasado mes de julio y se encuentra en periodo de información pública.

Así, durante más de siete décadas, el Consistorio se ha encargado de la conservación de un inmueble que constituye uno de los principales elementos patrimoniales que configuran la identidad, morfología e idiosincrasia del barrio. Ahora esta transmisión se realizará mediante la fórmula de la cesión gratuita, continuando el inmueble destinado al culto y actividades propias de la parroquia.

De forma previa a la cesión, ha sido necesario llevar a cabo el levantamiento topográfico de los edificios y su ajuste catastral, así como la segregación e inscripción como finca registral independiente. De esta forma, se segregaba la parroquia del colegio y el viario y jardines de Vistabella, permitiendo con ello su inscripción en el Registro de la Propiedad el 14 de mayo de este mismo año, sacándola del limbo registral en el que estaba.

Finalizada hace 70 años

La construcción de este edificio religioso se contemplaba ya en el proyecto inicial de construcción de Vistabella del año 1941, pero su ejecución no pudo llevarse a cabo en la primera fase, por lo que la finalización y entrada en funcionamiento de la parroquia se produjo en 1955. Se trata de uno de los edificios más emblemáticos y queridos por los vecinos, conformando junto a la plaza de los Patos el corazón del barrio desde su fundación y siendo protagonista de gran parte de su vida social, religiosa y cultural.

La cesión se llevará a cabo por lo tanto en un año muy especial, ya que se conmemora el 70 aniversario de la parroquia y los 75 años de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, adquirida por suscripción popular y que fue llevada en procesión al barrio el 8 de diciembre de 1950.