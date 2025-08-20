La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iglesia de Vistabella, ubicada frente a la plaza de los patos. Nacho García

El Ayuntamiento de Murcia cederá al Obispado la titularidad de la iglesia de Vistabella

Desafectan el inmueble del dominio público para que pase a manos de la Diócesis, que lo seguirá destinando al culto y a actividades de la parroquia

LA VERDAD

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:20

El Ayuntamiento de Murcia cederá a la Diócesis de Cartagena la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima del barrio de Vistabella. Así lo anunció este miércoles la vicealcaldesa y edil de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, tras la publicación en el Boletín de la Región (BORM) de la desafección del dominio público del inmueble, la cual fue aprobada el Pleno municipal del pasado mes de julio y se encuentra en periodo de información pública.

Así, durante más de siete décadas, el Consistorio se ha encargado de la conservación de un inmueble que constituye uno de los principales elementos patrimoniales que configuran la identidad, morfología e idiosincrasia del barrio. Ahora esta transmisión se realizará mediante la fórmula de la cesión gratuita, continuando el inmueble destinado al culto y actividades propias de la parroquia.

De forma previa a la cesión, ha sido necesario llevar a cabo el levantamiento topográfico de los edificios y su ajuste catastral, así como la segregación e inscripción como finca registral independiente. De esta forma, se segregaba la parroquia del colegio y el viario y jardines de Vistabella, permitiendo con ello su inscripción en el Registro de la Propiedad el 14 de mayo de este mismo año, sacándola del limbo registral en el que estaba.

Finalizada hace 70 años

La construcción de este edificio religioso se contemplaba ya en el proyecto inicial de construcción de Vistabella del año 1941, pero su ejecución no pudo llevarse a cabo en la primera fase, por lo que la finalización y entrada en funcionamiento de la parroquia se produjo en 1955. Se trata de uno de los edificios más emblemáticos y queridos por los vecinos, conformando junto a la plaza de los Patos el corazón del barrio desde su fundación y siendo protagonista de gran parte de su vida social, religiosa y cultural.

La cesión se llevará a cabo por lo tanto en un año muy especial, ya que se conmemora el 70 aniversario de la parroquia y los 75 años de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, adquirida por suscripción popular y que fue llevada en procesión al barrio el 8 de diciembre de 1950.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»
  2. 2 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro»
  3. 3 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  4. 4 La incursión nocturna de unos jabalíes pone en guardia a los vecinos de Nueva Cartagena
  5. 5 Dos arrestadas por agredir a un médico, un celador y un vigilante de seguridad en Cieza
  6. 6 Pedreño se disculpa: «Usé una palabra desafortunada, los médicos que están cualificados son los que hacen el MIR»
  7. 7 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  8. 8 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  9. 9 Encuentran nuevos ejemplares sin censar de nacra en el Mar Menor
  10. 10

    La ermitaña de Abarán tuvo que abandonar su morada por los incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Ayuntamiento de Murcia cederá al Obispado la titularidad de la iglesia de Vistabella

El Ayuntamiento de Murcia cederá al Obispado la titularidad de la iglesia de Vistabella