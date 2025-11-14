La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de la zona del Ensanche Norte de Murcia. Nacho García.

Huermur y los ecologistas exigen anular el plan hidráulico de la zona norte de Murcia

Denuncian «graves defectos técnicos y legales» y critican que se basa en datos climáticos de hace 20 años

Murcia.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:49

Huermur y Ecologistas en Acción han solicitado formalmente al Ayuntamiento el inicio del procedimiento de revisión de oficio del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas (PEIH), aprobado en 2004 y modificado en 2015 y 2017. Ambas entidades consideran que dicho plan, que planifica y ordena toda la red de abastecimiento, saneamiento y depuración de la zona norte del municipio, «es nulo de pleno derecho por graves defectos técnicos y legales y porque reproduce los mismos vicios que llevaron al TSJ a anular otro plan idéntico, el PEI del área de La Condomina–Ensanche Norte».

Según defienden estas entidades, el PEIH ahora impugnado se apoya en un modelo hidráulico y urbanístico «propio de otra época, basado en datos de precipitaciones e inundaciones de los años 80 y 90, sin evaluación ambiental estratégica, sin informe vinculante de la CHS y sin incorporar los mapas actuales de zonas inundables y de flujo preferente». Ambas organizaciones recuerdan que la dana de Valencia «demostró las consecuencias de seguir gestionando el territorio con planes antiguos, ajenos al cambio climático y a los fenómenos de lluvias extremas cada vez más frecuentes», por lo que constituye este un instrumento «técnicamente ineficaz y ambientalmente peligroso».

Además, critican que «el Consistorio solo haya tramitado plan hidráulico para la zona norte, donde los grandes propietarios y promotores acumulan millones de metros cuadrados, mientras el este y el sur siguen sin planificación hidráulica, pese a que son las áreas con mayor riesgo de inundación», añaden. Por último, avisan de que si los responsables municipales no atienden la revisión instada y continúan tramitando planes urbanísticos, estudiarán acciones penales.

