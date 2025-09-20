La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Clientes en una terraza del centro de Murcia. ANDRÉS MOLINA / AGM

Los hosteleros de Murcia creen que la feria de este año ha tenido «mejor» impacto que en 2024

La ocupación hotelera marcó un pico cercano al 81% coincidiendo con el desfile de Moros y Cristianos del sábado 13

Gema Escobar

Gema Escobar

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:02

Las buenas temperaturas disfrutadas en Murcia entre el 4 y el 16 de septiembre y una agenda cultural «cargada de actividades» para todos los ... públicos son las dos razones principales por las que el sector hostelero cree haber tenido «una feria mejor que la del año pasado, con mucha afluencia de público tanto al mediodía como por la noche». Así traduce José María Rubiales, presidente de la Asociación de Cafés, Bares y Afines de la Región de Murcia –integrada en la federación HoyTú–, los primeros «pálpitos» que tiene el sector que representa en el entorno de la ciudad.

