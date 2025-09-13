La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un momento del Gran Desfile, celebrado este sábado.

Un momento del Gran Desfile, celebrado este sábado. Ros Caval / AGM

Moros y Cristianos sacan brillo a los 1.200 años de la ciudad en un cortejo histórico

El Gran Desfile se supera y ofrece un inolvidable espectáculo para estrenar el Interés Turístico Internacional

David Gómez

David Gómez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:17

Para los anales de la historia quedará el Gran Desfile de Moros y Cristianos de 2025, celebrado este sábado por las calles de Murcia. Por ... varias razones. En primer lugar, por el clásico colorido y elegancia del cortejo, que se supera año a año. El segundo motivo, porque coincide con las celebraciones del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad, que se han desarrollado durante todo este año. En tercer orden, que las kábilas y mesnadas estrenaban Interés Turístico Internacional, esmerándose este año en la calidad de los trajes e incluso en la forma de desfilar.

