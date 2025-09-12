La Belluga de Murcia vibra en la medialuna escénica Un centenar de artistas de la Región ofrecieron un espectáculo teatral y musicalizado por los 1.200 años de historia de la ciudad de Murcia

Las palabras del filósofo y poeta al amor divino Ibn Arabí, hijo de Murcia y figura clave en la historia del Islam clásico, vibraron anoche en la garganta del cantaor flamenco Curro Piñana, uno de los cien artistas de la Región que participaron en el espectáculo 'Murcia 1.200: el relato de una historia'.

La plaza del Cardenal Belluga, convertida en una medialuna escénica, fue testigo y marco de una combinación de teatro, música y luces diseñada para conmemorar el nacimiento de la ciudad. Con el respaldo de un público que abarrotó el entorno de la Catedral, la producción escrita por los dramaturgos Fran García y Mario Salas de Rueda fue concebida, en palabras del alcalde de Murcia, José Ballesta, como «un recorrido por nuestra historia común y un auténtico viaje a los orígenes de esta ciudad».

Con la dirección artística del productor musical y pianista de Belter Souls, Pablo de Torres, el montaje dramatizado e ideado como experiencia inmersiva unió sobre las tablas a Piñana, a la Joven Orquesta 'Ciudad de Murcia' y a la compañía que dirige De Torres, cuyos miembros actuaron de narradores de las distintas escenas junto a los actores Samuel Alcaraz y María Alarcón.

El repertorio incluyó clásicos de Serrat y Vivaldi y un poema de Ibn Arabí adaptado por el cantaor flamenco Curro Piñana

El espectáculo, que duró algo menos de una hora, estuvo distribuido en cuatro grandes bloques, con un repertorio musical que alternó clásicos universales –como 'Mediterráneo', de Joan Manuel Serrat, o 'La Primavera', de Vivaldi– con piezas como la protagonizada por Piñana. Personajes únicos en el más que milenario devenir de la ciudad de Murcia trascendieron los libros de historia y cobraron vida a caballo entre tradición y modernidad. Abderramán II, emir de Córdoba, el Rey Sabio Alfonso X, el señero escultor Francisco Salzillo, el Conde de Floridablanca o el propio Ibn Arabí ofrecieron un paseo por la memoria y un motivo de orgullo local.

Los actores dieron vida a figuras clave como Francisco Salzillo, el conde de Floridablanca, Alfonso X y Abderramán II

