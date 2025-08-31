La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fuensanta, propietaria de Amorós, muestra parte del producto que despacha en la mercería más antigua de Murcia. Ros Caval / AGM

El cierre de negocios tradicionales crece en Murcia por jubilaciones y nuevos hábitos de consumo: «No sé si tendremos relevo generacional»

Establecimientos de diferentes sectores reivindican el valor de la empresa local, pero lamentan que el sacrificio es cada vez mayor

Antonio Gil Ballesta

Antonio Gil Ballesta

Murcia

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:24

«Nosotros somos tercera generación y en la cuarta esto posiblemente desaparezca. Lo veo bastante complicado», reflexiona Francisco, uno de los dueños de la Floristería ... San Lorenzo de Murcia. Es uno de los comercios con más solera de la conocida como antigua calle Correos, que ya no se parece en nada a la de 1955, cuando el establecimiento empezó a repartir ramos y coronas. Sin embargo, pese a su resistencia y su prestigio, tampoco es ajeno a unos nuevos tiempos que ahogan a estos negocios tradicionales. «Como toda la vida, se debería aportar más al pequeño negocio y comprar más», reivindica sobre lo que considera parte de la identidad de la ciudad. «La gracia del comercio, del pescadero, del panadero, del florista, del ferretero... todo eso se va perdiendo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  2. 2 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  3. 3 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  4. 4

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  5. 5 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  6. 6

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  9. 9

    El solar de la antigua guardería de La Paz, en Murcia, inicia su transformación 18 años después
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El cierre de negocios tradicionales crece en Murcia por jubilaciones y nuevos hábitos de consumo: «No sé si tendremos relevo generacional»

El cierre de negocios tradicionales crece en Murcia por jubilaciones y nuevos hábitos de consumo: «No sé si tendremos relevo generacional»