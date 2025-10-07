La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autobús de una de las líneas de pedanías, cuyo servicio se incluirá en el nuevo contrato. Andrés Molina / AGM

El dictamen necesario para licitar la nueva concesión de los buses de Murcia estará listo «a lo largo del mes»

El Consistorio asegura que, una vez que reciba el informe de la Comunidad, necesitará solo unos días para sacar a contratación los pliegos del servicio

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Martes, 7 de octubre 2025, 20:44

Comenta

Estará listo durante este mes. A ello se ha comprometido la Comunidad Autónoma en relación a la entrega del preceptivo informe sobre la estructura de ... costes del nuevo modelo de transporte público que prepara el Ayuntamiento de Murcia. Hay que recordar que este contrato se sustanciará no mediante una concesión administrativa, sino a través de una figura como la del contrato de servicios, el cual, según establece la ley reguladora de los procesos de contratación del sector público, precisa de un dictamen, necesario pero no vinculante, sobre las cifras económicas del encargo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  3. 3 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  4. 4 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  5. 5

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  6. 6 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  7. 7

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  8. 8 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  9. 9 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud
  10. 10 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El dictamen necesario para licitar la nueva concesión de los buses de Murcia estará listo «a lo largo del mes»

El dictamen necesario para licitar la nueva concesión de los buses de Murcia estará listo «a lo largo del mes»