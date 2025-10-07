El dictamen necesario para licitar la nueva concesión de los buses de Murcia estará listo «a lo largo del mes»

Estará listo durante este mes. A ello se ha comprometido la Comunidad Autónoma en relación a la entrega del preceptivo informe sobre la estructura de ... costes del nuevo modelo de transporte público que prepara el Ayuntamiento de Murcia. Hay que recordar que este contrato se sustanciará no mediante una concesión administrativa, sino a través de una figura como la del contrato de servicios, el cual, según establece la ley reguladora de los procesos de contratación del sector público, precisa de un dictamen, necesario pero no vinculante, sobre las cifras económicas del encargo.

La responsable de dicho informe es la Junta Regional de Contratación Administrativa, que depende de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma. En principio, el plazo fijado para la emisión de este documento era de un mes. Pero, a pesar de que el Consistorio solicitó su emisión a finales del mes de abril, este sigue a día de hoy sin ser remitido. Confirman a preguntas de LA VERDAD fuentes de la citada Consejería que el referido dictamen «estará listo a lo largo de octubre» y reconocen que la administración peca a veces de cierta lentitud con este tipo de trámites. De hecho, durante el verano «se trasladó al Consistorio que faltaba una documentación» para elaborar la citada contestación, según indicaron entonces fuentes autonómicas.

Según confirman desde el Consistorio, la entrega del dictamen permitirá desbloquear casi de manera inmediata el proceso de contratación para articular el nuevo servicio de transporte en autobús del municipio de Murcia. De hecho, y dado que los pliegos se encuentran ya redactados, calculan que bastará con entre cinco y diez días desde la recepción del documento para licitar el nuevo modelo y subir la propuesta de encargo a la Plataforma de Contratación del Sector Público, una vez que los servicios municipales competentes incorporen las últimas consideraciones, debiendo ser aprobados estos por decisión de la Junta de Gobierno local.

El documento, preceptivo pero no vinculante, fue solicitado a finales de abril y tenía un plazo máximo de emisión de un mes

Esta licitación, si llega a concretarse, permitirá desbloquear un proceso de renovación del modelo que, en teoría, debía haber arrancado en 2019, cuando el Consistorio tenía que haber asumido las competencias de los autobuses a pedanías, algo que no se hizo efectivo hasta 2021 y que desembocó en concesiones puente y prórrogas contractuales -tanto en las rutas urbanas como en las interurbanas- para mantener viva una oferta pendiente de renovación desde hace demasiado tiempo. Ya en 2024 se fijó como horizonte el fin de dicho año para la licitación del nuevo sistema, circunstancia que finalmente no se consumó, como la de tener listo el encargo antes de la llegada del verano, para la puesta en marcha del servicio antes de finales de 2025.

Varios meses de procedimiento

Hay que precisar que una vez licitado el contrato, aún restarán varios meses de procedimiento para la presentación de ofertas, así como para su valoración, adjudicación y para la organización del nuevo servicio por parte de la empresa adjudicataria, y todo ello, siempre que no se presenten recursos contractuales contra algunos de los trámites o elementos del proceso. Esta circunstancia hace imposible que las nuevas líneas de autobús se pongan en marcha antes de 2026, como era la última intención, según se indicó desde el Consistorio a los alcaldes de Santomera, Alcantarilla y Beniel, municipios que también se verán beneficiados por este nuevo modelo.

La articulación de este nuevo servicio de transporte público debe venir, en teoría, a resolver buena parte de los problemas y carencias de un sistema anticuado y que no responde a las necesidades de movilidad de la ciudadanía. Precisamente esta semana la Plataforma en Defensa del Transporte Público de la Región ponía de manifiesto, una vez más, «el abandono» del servicio al hilo del autobús de Movibús -dependiente de la Comunidad Autónoma- que se produjo la semana pasada frente a la UCAM. «A base de prórrogas y más prórrogas contractuales solo se consigue que las empresas concesionarias no inviertan, lo que se traduce, a su vez, en autobuses viejos, quizás poco o mal mantenidos, incómodos y más contaminantes», zanja la plataforma.