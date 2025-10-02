Destinan 300.000 euros más en Murcia a ayudas de emergencia a familias para evitar que se agoten

Las alarmas han saltado en los Servicios Sociales ante el elevado número de solicitudes de ayudas de emergencia social y el hecho de que ... sea «previsible que no se puedan atender en su totalidad». Así lo reconocía un documento interno de esta área del Ayuntamiento de Murcia que se trasladó a trabajadoras y educadoras sociales donde se advertía de que la ejecución del presupuesto municipal para estas aportaciones económicas estaba próxima a agotarse. Varios miembros de esta plantilla han explicado a LA VERDAD que recibieron instrucciones de denegar expedientes incluso cuando cumplieran los requisitos.

Tras el revuelo que la noticia ha causado entre este personal, el Consistorio ha respondido a este periódico que «en ningún caso se van a denegar ayudas porque hay fondos». Según fuentes municipales, Servicios Sociales aún dispone de 350.000 euros de los 4 millones que se habían presupuestado para ello este año y se han transferido partidas para dotar de otros 300.000 euros adicionales estas ayudas, «garantizando la prestación a quienes la necesitan». Destacan también que esta área contaba con 33 millones este año y que en 2026 serán 40.

Las ayudas de emergencia social (AES) se emplean para atender a familias y personas en situación de vulnerabilidad extrema y que necesitan cubrir pagos inmediatos como el alquiler o el recibo eléctrico. La posibilidad de que se acabaran los fondos y tuvieran que denegarlas ha hecho que cunda la preocupación entre trabajadoras y educadoras sociales, algunas de la cuales han transmitido sus inquietudes a este periódico. Desde el Ayuntamiento explican que el carácter continuo de estas solicitudes «dificulta realizar una previsión acerca de las necesidades que se llevarán a cabo a lo largo del año». «En caso de que los más de 650.000 estuvieran próximos a agotarse, el Consistorio podría realizar operativas similares para dotar de más fondo», añaden desde el gobierno municipal.

«En ningún caso se van a denegar porque hay fondos», garantizan desde el Ayuntamiento tras la nueva inyección

Apuntan también que de forma paralela, el Ayuntamiento de Murcia trabaja con «otros recursos que permite dotar de soluciones habitacionales y atender las distintas necesidades que pueden presentar los más necesitados». Ponen como ejemplo, la colaboración con Jesús Abandonado.

También defiende el gobierno municipal la modificación que se aprobó en la ordenanza en el que se cambiaba el baremo económico con el objeto de «garantizar la atención a los más necesitados». El equipo de trabajadoras sociales, por el contrario, cuestiona ese impacto.

Malestar en las UTS

Antes de que Servicios Sociales haya adoptado esa decisión para mover partidas presupuestarias, detalla el personal que habían recibido instrucciones verbales de denegar las solicitudes en trámite o que se realizaran. El malestar se instaló también en las unidades de trabajo social (UTS) del municipio a raíz de otro documento en el que se exponían las conclusiones de una reunión interna al respecto de la situación en la que se encontraba la disponibilidad presupuestaria.

Trabajadoras y educadoras mantienen que los impagos acumulan meses de retraso: «Quieren desmantelar el servicio»

En el mismo, se daba una serie de instrucciones a este personal para emitir «resolución denegatoria en todos los expedientes pendientes de resolución y/o instrucción, cuando se confirme que el presupuesto disponible se ha agotado». Para ello, se ampara el gobierno municipal en el artículo 9.2 de la ordenanza sobre ayudas que apunta que «se concederá en función de los créditos disponibles en este Ayuntamiento para estas prestaciones».

«¿Qué le digo ahora a una familia que viene porque le van a cortar la luz?» es la pregunta que se formulaba un miembro del equipo de la Concejalía. «Jamás se han denegado ayudas, siempre se han sacado fondos para ello», añade otra. En términos generales, varias trabajadoras han contado impresiones similares (por su desempeño, prefieren mantener el anonimato) y utilizan además la misma frase: «Se está desmantelando los Servicios Sociales». Sí que puntualizan que aún no se ha dado el caso de tener que rechazar expedientes a beneficiarios que cumplan los requisitos, pero sí explican que se acumulan meses de impagos. Hablan de seis meses de retraso en algunos casos, con familias que aún esperan esas subvenciones desde febrero.

Apoyo a la infancia

De igual forma, en cuanto a las Ayudas Socieducativas para la Infancia, las instrucciones que se han hecho llegar al personal de los centros y secciones, apuntan a que se tramitarán como prioritarias las ayudas para el comedor escolar para primer trimestre del curso 2025-2026 y para escolarización temprana. A eso, el Ayuntamiento añade también los tratamientos terapéuticos para niños, niñas y adolescentes en equipos de atención a la desprotección infantil y de atención a familias en situaciones especiales. En 2024, 3.169 menores se beneficiaron de estas aportaciones, a las que se destinaron 1,6 millones.

Las educadoras sociales mencionan que también se destinaba este apartado al pago de material escolar, actividades complementarias o de refuerzo. Una de ellas explica que son «una herramienta de trabajo para intervenir con las familias y minimizar los riesgos de exclusión» en el caso de los menores. Así, también se financiaban actividades deportivas o jornadas de convivencia con las que se saca a los niños de dinámicas perjudiciales en entornos poco favorables.