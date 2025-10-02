La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

Destinan 300.000 euros más en Murcia a ayudas de emergencia a familias para evitar que se agoten

El personal de Servicios Sociales, sin embargo, asegura que ha recibido instrucciones de rechazar los expedientes a pesar de cumplir los requisitos

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Jueves, 2 de octubre 2025, 01:33

Las alarmas han saltado en los Servicios Sociales ante el elevado número de solicitudes de ayudas de emergencia social y el hecho de que ... sea «previsible que no se puedan atender en su totalidad». Así lo reconocía un documento interno de esta área del Ayuntamiento de Murcia que se trasladó a trabajadoras y educadoras sociales donde se advertía de que la ejecución del presupuesto municipal para estas aportaciones económicas estaba próxima a agotarse. Varios miembros de esta plantilla han explicado a LA VERDAD que recibieron instrucciones de denegar expedientes incluso cuando cumplieran los requisitos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer al colisionar dos coches y caer uno desde el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  3. 3 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  4. 4

    Piden 14 años para el acusado de forzar cuatro veces a una menor en la Región de Murcia: «Tengo pesadillas desde que me agredió sexualmente»
  5. 5 Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón
  6. 6

    Así serán los exámenes de la PAU 2026 en la Región de Murcia, que ya tienen fecha
  7. 7

    La Región de Murcia se consolida como polo de atracción de estudiantes internacionales
  8. 8

    El mercado de Verónicas de Murcia pierde «hasta la mitad de la clientela» en la recta final de las obras
  9. 9 Una conductora resulta herida al salirse de la autopista AP-7 y caer por un terraplén en San Javier
  10. 10 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Destinan 300.000 euros más en Murcia a ayudas de emergencia a familias para evitar que se agoten

Destinan 300.000 euros más en Murcia a ayudas de emergencia a familias para evitar que se agoten