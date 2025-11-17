Destacan la accesibilidad del mercado de Verónicas de Murcia, pero piden más iluminación y aseos

Usuarios y placeros del mercado de Verónicas de Murcia han determinado, a través de las encuentas realizadas por el Proyecto Access, que se trata de un «espacio urbano inclusivo y accesible de referencia en el municipio», según informó el Ayuntamiento de Murcia.

Con esta encuesta, realizada de manera presencial y 'online' durante el mes de septiembre, se han identificado posibles barreras, retos de accesibilidad y se han recogido también las propuestas de mejora.

Para el 90% de los usuarios encuestados es fácil moverse por el mercado. Los pasillos estrechos o con obstáculos, en el 4% de los casos o la falta de una iluminación adecuada, para el 3,8%, son las principales dificultades arrojadas por la encuesta.

Con respecto a los equipamientos, el 9,3% no encuentra fácil usar los aseos y el 7,7% destaca que no hay un lugar para descansar durante las compras.

Asimismo, para el 60% las entradas o salidas son muy accesibles. En cuanto a los puestos, el 56% consideran que también lo son y el 40% también destacan esto mismo de los mostradores.

Sobre la iluminación, aunque para el 40% es correcta, el 33% cree que se podría mejorar.

Por parte de los comerciantes, para el 85% es fácil moverse por el mercado y coinciden con los usuarios en destacar que la falta de lugares de descanso, un 7,1%, y los aseos, un 3,5%, son los principales aspectos a mejorar.

El Proyecto Access ha introducido una metodología que combina tecnología, análisis de movilidad y participación ciudadana.