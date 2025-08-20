Cuatro curiosidades del ficus de Santo Domingo de Murcia que seguramente desconoces El famoso árbol del centro de la ciudad custodia secretos y anécdotas que muchos no han escuchado nunca

¿Qué murciano no conoce al gigante de hojas verdes que habita en el centro de la ciudad desde hace más de un siglo? Es el faro de la plaza en la que descansa, un escudo protector del sol para los viandantes que pasan por sus pies y una parada imprescindible en cualquier recorrido turístico. Así es el popular ficus de Santo Domingo, uno de los árboles más emblemáticos del municipio y que más ha dado de qué hablar a lo largo de los años.

Seguramente has pasado por delante de él incalculables veces, pero hay detalles que quizás no conoces. José El Torrao, fundador del restaurante La Barra de Pepe El Torrao, ha compartido en su perfil de Instagram una serie de curiosidades del ficus que todo buen murciano debería saber.

1 Origen australiano

Su nacimiento proviene de un pequeño esqueje de Australia. En concreto, llegó a manos del gran Ricardo Codorníu desde la zona este del país. De este modo, se plantó en la plaza de Santo Domingo.

2 Altura

Con el paso de los años, sus ramas han ido creciendo tanto que llegó un punto en el que sobrepasó las azoteas de los edificios colindantes. A día de hoy no tiene esta altura, ya que el árbol recibe podas periódicas y revisiones exhaustivas para mantenerlo en condiciones óptimas.

3 Incidentes

José El Torrao recuerda que no todo es belleza. A lo largo de su vida, el ficus ha provocado tres incidentes que han acabado en desgracia: en los años 30, se llevó la vida de un niño que estaba jugando al balón; en 1942, una rama cayó sobre un barrendero, y en el 2000, ocurrió lo mismo con un director de banco. A estas tragedias se suman otros sustos, como el de 2017, cuando cayó otra rama al suelo. Sin embargo, en esta ocasión, dos policías escucharon el crujido y pudieron desalojar la zona a tiempo. Este suceso deja como recuerdo un vídeo que se hizo viral por la frase que se escucha en él: «Cállate, Lourdes». Unas palabras que se convirtieron en meme y hasta dieron nombre a un local de Murcia.

4 Una pareja de inquilinos muy poco afines

En los años 30, el ficus fue el hogar de dos especies: un loro y un mono. La pareja vivió solo una temporada en este árbol. Sin embargo, regaló unos momentos únicos a los vecinos, quienes los veían comer juntos a menudo.