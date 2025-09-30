La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presentación del 'Manga Experience' este martes. Ayto.

La cuarta edición del Manga Experience vuelve a Murcia en octubre

Tendrá lugar en el Cuartel de Artillería y reunirá a invitados que han participado en 'One Piece', 'The Mandalorian' o 'Star Wars'

LA VERDAD

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:58

Murcia se vuelve a convertir en huésped de la cultura pop con la llegada de la cuarta edición de Manga Experience 2025, que tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre en el Cuartel de Artillería. El cómic, el cine y la animación, característicos de este género, se reunirán en la capital de la Región. La edición de este año acogerá a miles de visitantes de toda España y Europa, según afirmó el Ayuntamiento de Murcia, ofreciendo una experiencia renovada con más de 300 espectáculos, talleres, concursos y actividades interactivas. Entre sus principales atractivos destacan: los combates de sable láser, exhibiciones de K-pop, proyecciones, exposiciones, videojuegos, concursos de 'cosplay' y un espacio gastronómico con 'street food' internacional.

Uno de los puntos más destacados será el cartel de invitados internacionales, que incluye a Alexander Maniatis ('One Piece'), Chris Bartlett ('The Mandalorian'), Orli Shoshan ('Star Wars'), Danny Ramos y Nilly Cetin ('Deadpool & Lobezno'). Además, se suman autores y artistas como Salva Espín, ilustrador de 'Deadpool', Berni Sanjuán, especialista en 'Dragon Ball', o el colectivo artístico '3Anchors', responsables de la adaptación ilustrada de 'El Conde de Montecristo'. El 'cosplay' tendrá un protagonismo especial con la participación de figuras internacionales como Giulietta Zawadzki o Ace Cosplay, mientras que el apartado digital reunirá a algunos de los nombres más influyentes en el entretenimiento online, entre ellos San Pito Pato, Shenronz y Seldion.

Asimismo, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, afirmó que, «con este encuentro el Hub Audiovisual se convierte en un referente y una herramienta útil para el sector del videojuego y del audiovisual». Además, recordó que «los jóvenes murcianos van a tener la oportunidad única de disfrutar de sus personajes favoritos y de sus películas favoritas aquí en directo». De esta forma, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, explicó que «esta edición se trata de un salto cualitativo y cuantitativo, acercando la cultura pop a todos los públicos y proyectando la imagen de Murcia como epicentro de la creatividad y la innovación cultural».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  3. 3 Reabre al tráfico la autovía de La Manga tras ser cortada por las fuertes lluvias
  4. 4 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  5. 5 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  6. 6 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  7. 7 Reabre al tráfico la autovía de La Manga tras ser cortada por las fuertes lluvias
  8. 8

    Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono
  9. 9

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  10. 10

    El marino Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La cuarta edición del Manga Experience vuelve a Murcia en octubre

La cuarta edición del Manga Experience vuelve a Murcia en octubre