La cuarta edición del Manga Experience vuelve a Murcia en octubre

Murcia se vuelve a convertir en huésped de la cultura pop con la llegada de la cuarta edición de Manga Experience 2025, que tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre en el Cuartel de Artillería. El cómic, el cine y la animación, característicos de este género, se reunirán en la capital de la Región. La edición de este año acogerá a miles de visitantes de toda España y Europa, según afirmó el Ayuntamiento de Murcia, ofreciendo una experiencia renovada con más de 300 espectáculos, talleres, concursos y actividades interactivas. Entre sus principales atractivos destacan: los combates de sable láser, exhibiciones de K-pop, proyecciones, exposiciones, videojuegos, concursos de 'cosplay' y un espacio gastronómico con 'street food' internacional.

Uno de los puntos más destacados será el cartel de invitados internacionales, que incluye a Alexander Maniatis ('One Piece'), Chris Bartlett ('The Mandalorian'), Orli Shoshan ('Star Wars'), Danny Ramos y Nilly Cetin ('Deadpool & Lobezno'). Además, se suman autores y artistas como Salva Espín, ilustrador de 'Deadpool', Berni Sanjuán, especialista en 'Dragon Ball', o el colectivo artístico '3Anchors', responsables de la adaptación ilustrada de 'El Conde de Montecristo'. El 'cosplay' tendrá un protagonismo especial con la participación de figuras internacionales como Giulietta Zawadzki o Ace Cosplay, mientras que el apartado digital reunirá a algunos de los nombres más influyentes en el entretenimiento online, entre ellos San Pito Pato, Shenronz y Seldion.

Asimismo, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, afirmó que, «con este encuentro el Hub Audiovisual se convierte en un referente y una herramienta útil para el sector del videojuego y del audiovisual». Además, recordó que «los jóvenes murcianos van a tener la oportunidad única de disfrutar de sus personajes favoritos y de sus películas favoritas aquí en directo». De esta forma, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, explicó que «esta edición se trata de un salto cualitativo y cuantitativo, acercando la cultura pop a todos los públicos y proyectando la imagen de Murcia como epicentro de la creatividad y la innovación cultural».