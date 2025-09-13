La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agentes de la Policía Local de Murcia custodian el cuerpo de la fallecida tras el accidente. Nacho García

El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol

El perro que paseaba la víctima mortal cuando fue atropellada murió también poco después por las heridas que sufrió

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:10

El conductor que atropelló mortalmente el pasado miércoles en la carretera de Alicante a una mujer de 52 años cuando paseaba a su perro ... dio positivo en las pruebas de alcoholemia a las que fue sometido. El primer test arrojó una tasa de 0,65 mg/l en aire espirado, lo que constituye un delito penal al superar el límite de 0,25 que fija el Código Penal. En la segunda prueba se registró 0,57 mg/l. Los agentes confirmaron, además, mediante pruebas de coordinación y locuacidad, que presentaba claros síntomas de consumo de alcohol.

