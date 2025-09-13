El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol

El conductor que atropelló mortalmente el pasado miércoles en la carretera de Alicante a una mujer de 52 años cuando paseaba a su perro ... dio positivo en las pruebas de alcoholemia a las que fue sometido. El primer test arrojó una tasa de 0,65 mg/l en aire espirado, lo que constituye un delito penal al superar el límite de 0,25 que fija el Código Penal. En la segunda prueba se registró 0,57 mg/l. Los agentes confirmaron, además, mediante pruebas de coordinación y locuacidad, que presentaba claros síntomas de consumo de alcohol.

Las primeras consideraciones del atestado de la Policía Local de Murcia indican que el coche perdió el control en una curva hacia la derecha. El conductor giró de golpe hacia la izquierda, posiblemente para corregir la trayectoria y evitar invadir el carril contrario, pero acabó circulando varios metros por la acera hasta embestir a la mujer y a su perro.

Carmen, una mujer de 52 años, vecina del barrio de La Flota, perdió la vida al igual que su perro, un pastor alemán, que también falleció horas después a causa de las heridas sufridas, según fuentes cercanas al caso.

Se sospecha que el coche superaba el límite de 50 km/h, algo que se investiga con la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad de empresas y comercios cercanos y mediciones en la calzada.

Investigado por intento de fuga

El juez de guardia investiga al conductor, un hombre de 60 años y de nacionalidad española, por conducción bajo la influencia del alcohol, imprudencia grave con resultado de muerte y un delito de fuga en grado de tentativa.

Tras pasar a disposición judicial quedó en libertad, aunque con las medidas cautelares de comparecencias quincenal, retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y retirada del permiso de conducir. Mientras tanto, el magistrado ha ordenado el análisis de su teléfono móvil y está a la espera de la reconstrucción del accidente, que deberá aclarar la velocidad y la trayectoria del vehículo.