El juez deja en libertad al detenido por el atropello mortal de una mujer en Murcia y le acusa de imprudencia grave y fuga

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, que está investigando el atropello mortal de una mujer de 52 años este miércoles en la carretera de Alicante, determinó que quedara en libertad y le acusa de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte y otro de fuga en grado de tentativa en el procedimiento por conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas.

También le obligó a comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, además de prohibírle abandonar el territorio nacional, la retirada del pasaporte y la retirada del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores de forma cautelar.

Por otra parte, el magistrado ha ordenado el análisis del teléfono móvil, además de estar a la espera del atestado de reconstrucción del accidente.

El suceso tuvo lugar a las 14.50 horas del miércoles, cuando el hombre se encontraba al volante y se subió a la acera frente al concesionario, por donde caminaba la mujer junto a su perro. Las graves heridas ocasionadas por el choque provocaron que los sanitarios tan solo pudieron certificar la muerte de la mujer.

Posteriormente, agentes de la Policía Local detuvieron al conductor, que dio positivo en las pruebas de alcoholemia.