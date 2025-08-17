La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Voluntarias preparan panecillos de San Antón en el obrador de panadería y confitería Ricardo en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

Cierra Ricardo, la popular panadería de los panecillos de San Antón en Murcia

El establecimiento echa la persiana tras décadas de servicio al castizo barrio por la jubilación de su propietario

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:11

Décadas endulzando a todo un barrio –y a parte de la ciudad– que llegan a su fin. La popular panadería y confitería Ricardo ha puesto fin durante este puente a una larga trayectoria en la que ha conseguido hacerse un hueco en el corazón y la vida de los vecinos de San Antón. No en vano, el establecimiento era ampliamente conocido por ser el lugar de fabricación de los populares panecillos de San Antón.

Así, cada año el dueño del establecimiento preparaba y regalaba la masa madre con la que las voluntarias de la parroquia amasaban de las miles de piezas que se horneaban posteriormente en el obrador de esta histórica panadería para su bendición y reparto el miércoles 17 de enero, festividad del patrón del barrio, a cambio de una donación. «Hemos llegado a distribuir 100.000 unidades», ha comentado en alguna ocasión a LAVERDAD la secretaria parroquial, Lola Mena.

Ahora Ricardo, especialista en tartas y otros dulces y panes artesanales, ha cerrado la persiana para, en principio, no volverla a abrir. Así lo dice el cartel colocado en su cristalera. Señala este que el establecimiento se encuentra cerrado por vacaciones, pero que a este merecido descanso le seguirá uno aún más largo, el que corresponde al cierre por jubilación. «Algunos lo llaman fin de ciclo; yo lo llamo el principio de empezar algo nuevo. Han sido muchos años de servicio y gratitud a ustedes. ¡Gracias!», concluye el mensaje. Hay quien ya nota el vacío. La Asociación de Vecinos Nuevo San Antón ya lo ha despedido a través de las redes sociales. Otro comercio de toda la vida que se va.

