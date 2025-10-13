La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ballesta visita, ayer, el centro cultural de Beniaján. Guillermo Carrión / AGM

El centro cultural de Beniaján ya está listo para abrir renovado

Será inaugurado el 26 de octubre con la Coral Via Musicalis, tras la inversión de casi 300.000 euros en equipamientos técnicos y escénicos

LA VERDAD

Murcia

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:55

Comenta

El centro cultural de Beniaján lo tienen todo listo para estrenar los nuevos sistemas de iluminación, sonido y proyección tras invertir el Ayuntamiento de Murcia 299.000 euros en la renovación de su equipamiento técnico y escénico. Además, se han instalado telones motorizados, estructuras de apoyo escénico y mobiliario específico para espectáculos y actos públicos.

«Es simplemente lo que se merece Beniaján, una de las pedanías de Murcia con una actividad cultural más viva, dinámica y vibrante», según el alcalde de Murcia, José Ballesta, que añadió también en su visita a este centro cultural, este lunes, que «lo importante es que la inversión se rentabilice socialmente». La inauguración oficial será el próximo 26 de octubre, a las 12.00h, con la actuación de la Coral Via Musicalis.

La principal dotación, valorada en 169.490 euros, se ha destinado a la instalación de rieles, cortinas, plataformas escénicas y accesorios técnicos, mientras que otros 34.823 euros se han invertido en proyectores, altavoces, pantallas y sistemas de iluminación de exposiciones.

La intervención se ha completado con la adquisición de una mesa de mezclas digital, micrófonos y focos escénicos por un importe de 17.922 euros, además de casi 59.000 euros en mobiliario adicional que se incorporará a través del Acuerdo Marco de Mobiliario.

Con esta dotación, el salón de actos dispone ahora de un proyector audiovisual y pantalla, sistemas de audio e iluminación profesionales, mesa de mezclas digital, focos escénicos, atril para conferencias y plataformas modulares que permiten adaptar el espacio a distintos formatos.

Ciclo de Jóvenes Solistas

La presentación de estos trabajos coincidió con el adelanto de la programación del XVIII Ciclo de Jóvenes Solistas. Este programa tiene como objetivo fomentar el talento de los jóvenes intérpretes murcianos y ofrecerles escenarios donde encontrarse con su público. En esta edición, participarán ocho intérpretes seleccionados mediante concurso público y se estrenarán nueve composiciones originales inspiradas en enclaves históricos de Murcia. El ciclo incluirá, además, el concierto especial de música medieval 'Quix ben e quer'e querrei', a cargo de intérpretes especializados en música antigua.

La programación cuenta con la colaboración de las agrupaciones musicales de Beniaján y Guadalupe, y de los conservatorios Massotti y Municipal de Murcia, según informó el Ayuntamiento.

