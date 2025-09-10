Cauces públicos, parques y jardines de Murcia se preparan para la temporada de lluvias

Las primeras advertencias de precipitaciones fuertes, habituales por estas fechas, han llegado ya a Murcia con las administraciones aplicándose en la tarea de puesta ... a punto de cauces públicos y otras infraestructuras sensibles al impacto de las avenidas de agua. Ayer, por segundo día consecutivo, se activó el nivel de aviso naranja por parte de la Aemet en Murcia y la Vega del Segura, y el Ayuntamiento hizo lo mismo por su parte con el Plan de Protección Civil municipal en fase de preemergencia.

Coincidió esto con el inicio que ya estaba programado de la limpieza del cauce del Reguerón en su confluencia con el río Segura. Esta tarea se enmarca en la campaña de mantenimiento ordinario del distrito del Dominio Público Hidráulico (DPH) de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). La actuación consiste en desbroces de vegetación, con la finalidad de facilitar el paso del agua en caso de lluvias pronunciadas o avenidas, en previsión de las lluvias de carácter torrencial habituales ya a partir del mes de septiembre y durante el otoño. Según explica el organismo de cuenca, las intervenciones se harán siempre respetando la vegetación arbustiva autóctona de porte bajo, ya que forma parte del ecosistema natural de este tipo de cauces.

Es competencia municipal llevar a cabo la limpieza de cauces urbanos, tanto en el río Segura como en las ramblas. Fuentes municipales enmarcan en esta parte de su trabajo la limpieza de ramblas como la de Espinardo, La Alberca o Churra.

El Consistorio sigue demandando un colector para la zona norte que depende de la decisión que adopte el Ministerio

De nuevo en lo que se refiere a la prevención de inundaciones, el proyecto para la construcción del Colector Norte sigue a la espera. Explica el Ayuntamiento que «como en otras ocasiones, se ha requerido al Ministerio [para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico] la licencia» para su ejecución. Esto, añaden, «solucionaría los problemas generados por los desbordamientos de las ramblas de Espinardo y Churra». Esta actuación sigue a día de hoy pendiente de la decisión que se adopte desde la Confederación Hidrográfica.

Desde el Ayuntamiento de Murcia, subrayan que las actuaciones que se están llevando a cabo por su parte tienen un carácter «transversal» que implica a diferentes concejalías en la preparación del municipio ante estos episodios.

250 operarios

En lo que se refiere a la red de alcantarillado y saneamiento de agua, Aguas de Murcia ha acometido la limpieza y mantenimiento de más de 48.000 imbornales del municipio entre los meses de enero y agosto para mejorar el drenaje pluvial. En ello se aplica personal especializado con equipos ligeros hidrolimpiadores que acceden a zonas con dificultad situadas en el casco urbano y en pedanías, según explica el Ayuntamiento.

A su vez, otras zonas a las que se presta especial atención serán parques y jardines. La Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente ha movilizado para ello a 250 trabajadores municipales que, además de la habitual revisión de imbornales, también supervisan el estado de fuentes y lagos, así como trabajos de refaldeo de árboles para mejorar la seguridad. Este departamento especifica el refuerzo del calendario de inspecciones en lugares clave como el Malecón, el Jardín de la Seda o pedanías como Beniaján y Alquerías.

En el apartado de los preparativos que se llevan a cabo en la vía pública, también esta semana, el Ayuntamiento presentó una nuevo sistema de anclajes magnéticos para evitar que la crecida del agua arrastre a los contenedores de basura.

Limpian veintiséis kilómetros del carril bici en la mota del río

El Ayuntamiento de Murcia está desarrollando durante estos días labores de mejora y acondicionamiento de distintos tramos del carril bici que discurre por la mota del río. En concreto, se trata del recorrido que transcurre entre la pedanía de El Raal y la Contraparada, que comprende más de 26 kilómetros junto al Río Segura.

Desde el consistorio explican que el equipo de Parques y Jardines está acometiendo las tareas de retirada y desbroce de malas hierbas alrededor del carril bici, la retirada de ramas del arbolado a lo largo del trazado y que puedan impedir el correcto funcionamiento y el cuidado y mantenimiento de los distintos bancos que hay en el recorrido.