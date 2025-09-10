La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Maquinaria pesada, ayer, en el cauce del Reguerón, donde la CHS arrancó con los trabajos de limpieza y desbroce por posibles avenidas. Nacho García

Cauces públicos, parques y jardines de Murcia se preparan para la temporada de lluvias

La CHS comienza con la limpieza del Reguerón, mientras el Ayuntamiento se afana en la red de alcantarillado, imbornales y otros espacios

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:27

Las primeras advertencias de precipitaciones fuertes, habituales por estas fechas, han llegado ya a Murcia con las administraciones aplicándose en la tarea de puesta ... a punto de cauces públicos y otras infraestructuras sensibles al impacto de las avenidas de agua. Ayer, por segundo día consecutivo, se activó el nivel de aviso naranja por parte de la Aemet en Murcia y la Vega del Segura, y el Ayuntamiento hizo lo mismo por su parte con el Plan de Protección Civil municipal en fase de preemergencia.

