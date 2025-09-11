La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos agentes de la Policía Local observan el vehículo del conductor ebrio que atropelló mortalmente a una mujer el miércoles en la carretera de Alicante. Nacho García

Carmen, la madre de cuatro hijos arrollada en Murcia: «Estaba esperando para cruzar cuando el coche se la llevó por delante»

Su hija salió a buscarla al ver que tardaba demasiado en regresar y se encontró con el accidente

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:38

El rastro de arena para tapar las manchas de aceite que el vehículo derramó sobre la calzada, dan una idea del tiempo que necesitó el ... conductor para detener el coche desquiciado. Más de 50 metros de marca sobre la carretera, que dejaban tras de sí una mujer fallecida en el suelo. Y antes del cuerpo, un semáforo recién puesto, porque el que había el miércoles, acabó en mitad de la vía, tras ser arrancado de cuajo por el coche, un Mercedes GLA. Y antes de esa señal de tráfico, sobre la calzada, nada. No había señales de frenada.

