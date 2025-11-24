La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fulgencio Perona presenta a Carlos Ramírez a la agrupación de Protección Civil en Murcia. Ayto. Murcia

Carlos Luis Ramírez será el nuevo coordinador de Protección Civil en la ciudad de Murcia

Su nombramiento se hizo oficial en la asamblea de la agrupación celebrada el sábado

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

Carlos Ramírez será el nuevo coordinador de la agrupación de Protección Civil en la ciudad de Murcia. Su nombramiento se hizo oficial este sábado ... en la asamblea de voluntarios, celebrada un día después de anunciarse la dimisión del anterior coordinador, Manuel Bey. Ramírez es técnico de emergencias y a lo largo de su trayectoria acumula experiencia y reconocimientos. Además, entre 2023 y 2024 desempeñó este papel de coordinador de Protección Civil en el municipio de Alcantarilla. Como técnico de emergencias, atesora experiencia como conductor de ambulancia y también en salvamento y rescate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  3. 3 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  4. 4

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  5. 5

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  6. 6

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  8. 8

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  9. 9 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  10. 10

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Carlos Luis Ramírez será el nuevo coordinador de Protección Civil en la ciudad de Murcia

Carlos Luis Ramírez será el nuevo coordinador de Protección Civil en la ciudad de Murcia