Carlos Luis Ramírez será el nuevo coordinador de Protección Civil en la ciudad de Murcia

Carlos Ramírez será el nuevo coordinador de la agrupación de Protección Civil en la ciudad de Murcia. Su nombramiento se hizo oficial este sábado ... en la asamblea de voluntarios, celebrada un día después de anunciarse la dimisión del anterior coordinador, Manuel Bey. Ramírez es técnico de emergencias y a lo largo de su trayectoria acumula experiencia y reconocimientos. Además, entre 2023 y 2024 desempeñó este papel de coordinador de Protección Civil en el municipio de Alcantarilla. Como técnico de emergencias, atesora experiencia como conductor de ambulancia y también en salvamento y rescate.

Por otra parte, destaca como formador de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en soporte vital básico y semiautomática, además también de reanimación cardiopulmonar (RCP). Esta tarea le ha llevado incluso a hacer de instructor para los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que custodian instalaciones como el Congreso de los Diputados.

Desde 1991 es voluntario de Cruz Roja en San Pedro del Pinatar. Como miembro de esta organización e integrante del Equipo de Respuesta Inmediata de Intervención Psicosocial (ERIE), actuó como voluntario en la asistencia que se realizó tras los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Cercanías de Madrid y también en el accidente de Spanair de 2008 en Barajas. Por ambos servicios fue distinguido con la Medalla al Mérito de Protección Civil. En 2022 también recibió la Medalla de Bronce de la Cruz Roja. De igual forma, ese mismo año se le reconoció por la labor desempeñada durante la pandemia de la covid.

Ramírez, que fue presentado a la agrupación por el concejal de Seguridad, Fulgencio Perona, será el tercer coordinador en lo que va de año, tras la marcha de su predecesor, Manuel Bey, el viernes, y la salida de Francisco Luis Ortega de Lara, el pasado mes de marzo.