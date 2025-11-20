La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miembros de Protección Civil en Murcia se preparan para el dispositivo especial de la Romería de la Fuensanta en una imagen de archivo. Protección Civil Murcia

Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones a su cargo»

El Ayuntamiento atribuye su salida a «motivos personales». El anterior responsable también dejó el puesto hace ocho meses

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

El coordinador de Protección Civil en Murcia, Manuel Bey, presentó este jueves su dimisión de ese cargo, según ha confirmado el Ayuntamiento. Explican fuentes municipales que esta solicitud para su baja se ha producido por «motivos personales».

Sin embargo, en un mensaje enviado a primera hora de la mañana al grupo de Whatsapp que comparten los voluntarios de esta agrupación señalaba que lo hacía «al no poder cumplir las misiones encomendadas a mí cargo». «Agradezco la confianza y el respeto que en este tiempo me habéis ofrecido», concluyen esas palabras de despedida.

Sostienen fuentes municipales que se está trabajando para nombrar al nuevo coordinador que sustituya a Bey y que se anunciará entonces. Es la segunda dimisión en este puesto de coordinador general de Protección Civil en apenas ocho meses, tras la marcha, el pasado mes de marzo, de su predecesor, Francisco Luis Ortega de Lara. Frente a esa despedida, que se realizó en la asamblea general de la organización, en este caso ha sido a través de ese mensaje.

Durante estos meses, el desempeño de Bey ha estado marcado por las críticas de diferentes voluntarios de la agrupación sobre las condiciones en las que se encuentran y que arrastran desde 2006, fecha en la que fueron trasladados provisionalmente a unos barracones metálicos prefabricados y que «no se ajustan a la normativa vigente», según un informe del Consistorio.

