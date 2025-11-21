La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un cajero de criptomonedas. Ignacio Repilado

Arrestan a un 'bróker' en Murcia por estafar más de 150.000 euros en criptomonedas

Las víctimas realizaron transferencias bancarias y entregas de dinero por importes muy elevados en concepto de inversiones

LA VERDAD

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:24

Comenta

Un 'bróker' autorizado para inversiones en criptomonedas, que regentaba un establecimiento legal, fue detenido en Murcia como presunto autor de un delito de estafa en el que habrían resultado perjudicadas varias personas físicas y jurídicas, superando la estafa la cantidad de 150.000 euros.

Los hechos denunciados se iniciaron a finales del año 2023, cuando varias personas fueron «captadas» para realizar inversiones en diferentes criptomonedas, atraídas por promesas de rendimientos extraordinariamente altos y rápidos, cuando en realidad se trataría de un producto de inversión ficticio. El fraude se inició a través de un promotor de origen extranjero, que realizaría las operaciones a través de un 'bróker' legal de criptomonedas, instalado en un establecimiento comercial del centro de Murcia, que aportaría sus conocimientos y reputación en esta actividad para dar una apariencia de éxito y rentabilidad que diera seguridad a los inversores.

La investigación realizada en los últimos meses desde el Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia permitió comprobar cómo se habría creado un entramado delictivo entre el promotor y el 'bróker' para realizar inversiones en criptomonedas, todo ello a través de la modalidad de estafa mediante el sistema 'Ponzi'. Dicho esquema se basa en la captación de los primeros inversores por parte de los estafadores, cuyo dinero no sería destinado a la inversión inicialmente pactada, sino que se destinaría directamente a pagar pequeñas ganancias a los nuevos inversores que se irían incorporando al sistema, destinando la práctica totalidad de lo invertido por las personas estafadas a convertirse en beneficios para los implicados, sistema que se mantiene indefinidamente en el tiempo mientras crece el número de inversores y el flujo de capital.

Finalmente, el pasado mes de octubre, los investigadores procedieron a la detención de un hombre, que ejercía las funciones de 'bróker', imputándole un delito de estafa en el que se habrían visto perjudicadas al menos siete personas físicas y una entidad jurídica, ascendiendo la cantidad estafada a 154.000 euros. La investigación sigue abierta para poder localizar a otros implicados y perjudicados en los hechos.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
  2. 2 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  3. 3

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  4. 4 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025
  5. 5 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  6. 6 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025
  8. 8

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  9. 9

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  10. 10

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Arrestan a un 'bróker' en Murcia por estafar más de 150.000 euros en criptomonedas

Arrestan a un &#039;bróker&#039; en Murcia por estafar más de 150.000 euros en criptomonedas