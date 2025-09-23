La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Escolares, ayer, en el parque móvil infantil diseñado en el Carmen. J. Carrión/ AGM

Arrecian las críticas sobre movilidad en Murcia en el Día Europeo sin Coches

Los socialistas exigirán en el próximo Pleno la puesta en marcha urgente de un nuevo modelo de transporte público

Gema Escobar

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:41

La Semana Europea de la Movilidad, que tuvo en el Día sin Coches conmemorado ayer su jornada central, ha servido de disparadero para que colectivos ... sociales y oposición política en el municipio y en la Comunidad arrecien sus críticas contra el modelo de movilidad imperante en la ciudad de Murcia. Si el miércoles fueron Murcia en Bici y MurciaLab las plataformas que aseguraron que Murcia es una «ciudad crónicamente enferma de hormigón, mala calidad del aire, exceso de vehículos privados, transporte público ineficaz e insuficiente, ausencia de zonas verdes, abandono de la conexión con las pedanías y destrucción de la huerta», ayer fue el turno de los socialistas. Anunciaron por boca de su portavoz , Ginés Ruiz Maciá, que su grupo «exigirá» este jueves, en el Pleno ordinario de septiembre, «la puesta en marcha urgente del nuevo modelo de transporte público» y «reclamará» al equipo de gobierno, los populares de José Ballesta, «que cumpla sus compromisos».

