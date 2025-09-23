Arrecian las críticas sobre movilidad en Murcia en el Día Europeo sin Coches
Los socialistas exigirán en el próximo Pleno la puesta en marcha urgente de un nuevo modelo de transporte público
Martes, 23 de septiembre 2025, 00:41
La Semana Europea de la Movilidad, que tuvo en el Día sin Coches conmemorado ayer su jornada central, ha servido de disparadero para que colectivos ... sociales y oposición política en el municipio y en la Comunidad arrecien sus críticas contra el modelo de movilidad imperante en la ciudad de Murcia. Si el miércoles fueron Murcia en Bici y MurciaLab las plataformas que aseguraron que Murcia es una «ciudad crónicamente enferma de hormigón, mala calidad del aire, exceso de vehículos privados, transporte público ineficaz e insuficiente, ausencia de zonas verdes, abandono de la conexión con las pedanías y destrucción de la huerta», ayer fue el turno de los socialistas. Anunciaron por boca de su portavoz , Ginés Ruiz Maciá, que su grupo «exigirá» este jueves, en el Pleno ordinario de septiembre, «la puesta en marcha urgente del nuevo modelo de transporte público» y «reclamará» al equipo de gobierno, los populares de José Ballesta, «que cumpla sus compromisos».
En este sentido, la iniciativa que defenderá Ruiz instará al gobierno municipal «a iniciar de inmediato el diseño, regulación y aprobación de las zonas de bajas emisiones, informar sobre el estado de la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, licitar sin más demoras el nuevo modelo de transporte público con todas las mejoras previstas y acelerar todos los trámites necesarios para la ampliación del tranvía».
Por su parte, el secretario de Comunicación regional de Podemos, Víctor Egío, instó «a que se vayan a su casa el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, y el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, tras años sin licitar las nuevas rutas de autobuses para exigir mejoras a las concesionarias ni avanzar en la ampliación del tranvía».
Actor José Crespo, sin tráfico
Las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Murcia para celebrar el Día sin Coches, además de incluir la gratuidad del transporte público, tuvieron como epicentro la calle Actor José Crespo, en el Carmen, cerrada al tráfico y donde se ubicaron un parque móvil infantil y una zona de talleres.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.