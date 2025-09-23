Arrecian las críticas sobre movilidad en Murcia en el Día Europeo sin Coches

La Semana Europea de la Movilidad, que tuvo en el Día sin Coches conmemorado ayer su jornada central, ha servido de disparadero para que colectivos ... sociales y oposición política en el municipio y en la Comunidad arrecien sus críticas contra el modelo de movilidad imperante en la ciudad de Murcia. Si el miércoles fueron Murcia en Bici y MurciaLab las plataformas que aseguraron que Murcia es una «ciudad crónicamente enferma de hormigón, mala calidad del aire, exceso de vehículos privados, transporte público ineficaz e insuficiente, ausencia de zonas verdes, abandono de la conexión con las pedanías y destrucción de la huerta», ayer fue el turno de los socialistas. Anunciaron por boca de su portavoz , Ginés Ruiz Maciá, que su grupo «exigirá» este jueves, en el Pleno ordinario de septiembre, «la puesta en marcha urgente del nuevo modelo de transporte público» y «reclamará» al equipo de gobierno, los populares de José Ballesta, «que cumpla sus compromisos».

En este sentido, la iniciativa que defenderá Ruiz instará al gobierno municipal «a iniciar de inmediato el diseño, regulación y aprobación de las zonas de bajas emisiones, informar sobre el estado de la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, licitar sin más demoras el nuevo modelo de transporte público con todas las mejoras previstas y acelerar todos los trámites necesarios para la ampliación del tranvía».

Por su parte, el secretario de Comunicación regional de Podemos, Víctor Egío, instó «a que se vayan a su casa el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, y el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, tras años sin licitar las nuevas rutas de autobuses para exigir mejoras a las concesionarias ni avanzar en la ampliación del tranvía».

Actor José Crespo, sin tráfico

Las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Murcia para celebrar el Día sin Coches, además de incluir la gratuidad del transporte público, tuvieron como epicentro la calle Actor José Crespo, en el Carmen, cerrada al tráfico y donde se ubicaron un parque móvil infantil y una zona de talleres.