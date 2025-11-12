La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Maryam, en el centro, este miércoles, frente al edificio donde reside actualmente. Guillermo Carrión / AGM

Aplazan el desahucio de Maryam, de 63 años, en Murcia

La mujer tiene ahora hasta el 13 de enero para encontrar una vivienda alternativa

Lía Guillén

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:02

La movilización ciudadana logró evitar que este miércoles se desahuciara a Maryam, una mujer de 63 años con problemas de salud que lleva 20 años residiendo en Murcia. En 2015 alquiló su actual casa en la calle Santa Rita, número 6, y durante diez años ese fue su hogar, hasta que el anterior propiertario dejó de pagar la hipoteca de la vivienda, causando que esta pasara a manos del 'fondo buitre' UCI.

Estaba previsto que este miércoles fuera desalojada del inmueble, pero finalmente se le concedió un aplazamiento y tendrá hasta las 9.30 horas del próximo 13 de enero para encontrar una nueva vivienda.

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Yayoflautas, Sindicato de Vivienda y Afromurcia se desplazaron por la mañana hasta el lugar para exigir el aplazamiento del desahucio. La afectada, que tiene problemas de visión y no pudo renovar su documentación, recibirá ayuda de asociaciones de nigerianos en la Región para encontrar una residencia alternativa.

