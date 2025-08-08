El agujero de las arcas del Ayuntamiento de Murcia se reduce hasta los 18 millones El concejal prevé que el plan de saneamiento aprobado pueda quedar extinto antes de los cinco años para los que fue previsto

Una rebaja de 58 millones de euros. Esa es la cantidad en la que se ha reducido durante los últimos dos años el enorme agujero que lastraba –y lo sigue haciendo en menor medida– las arcas municipales. Al menos, eso es lo que señalan los datos de ejecución presupuestaria presentados ayer por el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz. «Heredamos del anterior gobierno un remanente de tesorería negativo de 76 millones, el cual se encuentra ahora mismo en apenas 18 millones tras registrar, a estas alturas del año, un superávit de 20 millones», apuntaba el edil Muñoz, sacando pecho de la gestión económica de su gobierno.

De hecho, el concejal aventuró la posibilidad de dar por cerrado antes de lo previsto el plan de saneamiento aprobado para enjugar el enorme déficit del Consistorio murciano y que abarcaba un total de cinco años. «En solo dos años hemos reducido en más de la mitad dicho remanente negativo, por lo que es posible que este plan no tenga que ser ejecutado durante la totalidad de su vida, al devolver las cuentas municipales a una situación positiva.

Baja la deuda viva

Insistió Muñoz en que estos datos se traducen en «una clara mejoría de la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la reducción del endeudamiento, con un descenso del pasivo municipal en más de 12 millones desde el pasado 31 de diciembre». De hecho, la deuda viva a largo plazo del Ayuntamiento se queda, según remarca Muñoz, en un 23,76% de su presupuesto, aunque se eleva hasta el 53,56% si se imputa la amortización de la obra de construcción y puesta en marcha del tranvía, muy lejos, no obstante, del 75% fijado legalmente como límite para determinar una tutela financiera por parte del Ministerio de Hacienda.

Concluye Muñoz destacando que estas cifras devuelven la independencia financiera a La Glorieta, que ha podido cerrar dos créditos este año para inversiones de 15,5 y 30 millones, respectivamente.

