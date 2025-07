Acuerdo histórico entre médicos rehabilitadores de la Región de Murcia y Relevo Paralímpico

Javier Brocal Lunes, 21 de julio 2025, 14:25 Comenta Compartir

El pasado mes de junio se alcanzó un acuerdo entre la Sociedad Murciana de Rehabilitación y Medicina Física (SOREHMUR) y el programa Relevo Paralímpico. El fin de esta alianza es estrechar lazos de colaboración para facilitar a los pacientes con discapacidad atendidos en los Servicios de Rehabilitación de los hospitales de la Región de Murcia su incorporación a la práctica de actividades deportivas. Dicho acuerdo fue secundado por el Presidente de SOREHMUR, el Dr. Francisco Pérez Fernández, y la secretaria de la misma, la Dra. María Eladia Hernández Sánchez, con el director del programa Relevo Paralímpico, D. Francisco Guillén Armero. El programa Relevo Paralímpico está patrocinado de la Dirección General de Deportes de la CARM y ElPozo Alimentación. De hecho, el Director General, D. Francisco Javier Sánchez López, jugó un papel crucial en la mediación para la consecución de este pacto tan importante para las personas con discapacidad murcianas.

La importancia del médico rehabilitador

La figura del médico rehabilitador, presente en todos los hospitales públicos y privados de la Región de Murcia, es de vital importancia en la atención holística e integral que reciben los pacientes discapacitados. Ellos, los facultativos especialistas en Medicina física y Rehabilitación, son los encargados de acompañar a los pacientes con discapacidades físicas en sus secuelas, dolencias y complicaciones a lo largo de su vida. Estos desempeñan un papel fundamental en mantener la calidad de vida de estas personas, manejando un amplio abanico de medidas terapéuticas que, tras una valoración médica, son capaces de prescribir o recomendar. Estas medidas incluyen la prescripción de fármacos, ejercicios terapéuticos, dispositivos ortopédicos, terapia con ondas de choque focales, técnicas e intervencionismo ecoguiado para combatir el dolor o la espasticidad, colaboración con otros profesionales fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, ortopedas, y el asesoramiento al paciente de ámbitos o actividades donde pueda desarrollarse como persona sin que su discapacidad sea un hándicap.

Son estos los objetivos del Grupo de Trabajo «Deporte para personas con discapacidad» de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), un grupo integrado por médicos de todo el territorio nacional y que se ocupa de promover las actividades deportivas en personas con discapacidad a través de los profesionales, con actividades formativas y de divulgación a lo largo de todo del año. De este grupo de trabajo forman parte dos facultativos murcianos: el Dr. Adrián Cascales Martínez, del Hospital Los Arcos del Mar Menor y HLA La Vega y el Dr. Juan Antonio Olmo Fernández-Delgado, del Hospital Morales Meseguer y HLA La Vega. Su origen fundacional tuvo lugar en Murcia, en el Congreso Nacional de la SERMEF 2021, en el que la clausura del mismo consistió en una exhibición de Vela Adaptada por el Río Segura que fue todo un éxito de participación.

¿Qué es Relevo Paralímpico?

Relevo Paralímpico es un proyecto del Comité Paralímpico Español que se realiza a nivel autonómico en coordinación con las diferentes estructuras deportivas de cada comunidad, en el caso de la Región de Murcia, coordinado por parte de la Dirección General de Deportes. El programa consiste en la localización y captación de jóvenes con discapacidad para iniciarlos en la práctica deportiva con la finalidad de convertirlos en futuros deportistas paralímpicos de élite, desarrollando paralelamente una estructura inclusiva entre los clubes y las entidades deportivas.

El proyecto tiene un enfoque integral que abarca aspectos como la formación de técnicos deportivos, prestación de material deportivo, jornadas de promoción deportiva y detección de talento y convenios con instituciones de interés.

Se trata de un programa que, aunque no está presente en todas las Comunidades Autónomas españolas, en la Región de Murcia se viene desarrollando desde 2021 impulsado por la Dirección General de Deportes. Con el apoyo de ElPozo Alimentación y del Centro de Alto Rendimiento, su objetivo es incrementar el número de personas con discapacidad que realizan actividad física de forma regular fuera del ámbito laboral y escolar, con el propósito de que posteriormente se incorporen a un club deportivo de personas con discapacidad, sin discapacidad (modelo inclusivo) o que, incluso, creen su propio club. Para ello, se les ofrece la práctica de aquellas modalidades deportivas incluidas en el programa de los Juegos Paralímpicos.

Este proyecto se realiza en colaboración con las federaciones de deportes de personas con discapacidad de la Región de Murcia (FEDEMIPS), así como con las federaciones olímpicas que ya tienen el deporte para personas con discapacidad transferido, y con el apoyo del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y sus Familias (CERMI) de la Región de Murcia.

Este acuerdo de colaboración entre SOREHMUR y Relevo Paralímpico pone de manifiesto la importancia de cómo la colaboración entre entidades es fundamental y tiene un impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos, en este caso con discapacidad, pudiendo cubrir muchas necesidades o aspectos de sus vidas, que no siempre se cubren, no porque no existan mecanismos, sino porque muchas veces son inaccesibles o desconocidos.