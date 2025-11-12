La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Informe de la Policía Nacional sobre el estudio de los elementos electrónicos del investigado.

Abren juicio al exdueño de una academia de baile de Murcia por supuestas grabaciones ocultas a alumnas

La instructora reclama una fianza de 150.000 euros a Jorge I., que afronta penas que suman más de 62 años de prisión

Alicia Negre

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:30

El Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha acordado la apertura de juicio oral contra el exdueño de una academia de música y danza ... de Murcia acusado de colocar cámaras durante años en los aseos y en las aulas del centro para captar a las profesoras y alumnas cuando se cambiaban de vestuario. La instructora en su auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, ordena que Jorge I. preste una fianza de 150.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles que podría tener que asumir en caso de condena. La magistrada concede un día hábil al procesado para depositar el montante y advierte de que, en el caso de que no lo haga, se procederá al embargo de sus bienes.

