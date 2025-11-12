Abren juicio al exdueño de una academia de baile de Murcia por supuestas grabaciones ocultas a alumnas

El Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha acordado la apertura de juicio oral contra el exdueño de una academia de música y danza ... de Murcia acusado de colocar cámaras durante años en los aseos y en las aulas del centro para captar a las profesoras y alumnas cuando se cambiaban de vestuario. La instructora en su auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, ordena que Jorge I. preste una fianza de 150.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles que podría tener que asumir en caso de condena. La magistrada concede un día hábil al procesado para depositar el montante y advierte de que, en el caso de que no lo haga, se procederá al embargo de sus bienes.

La Fiscalía señala al sospechoso como presunto autor de hasta 25 delitos de descubrimiento y revelación de secretos y reclama que se le impongan hasta 30 meses de cárcel por cada uno de esos delitos -sumando más de 62 años entre rejas-.

El abogado Evaristo Llanos, que ejerce la acusación particular en nombre de tres de las afectadas, reclama, por su parte, cuatro años de prisión por cada uno de los tres delitos continuados de descubrimiento de secretos o vulneración de intimidad que considera cometió el procesado entre 2012 y 2015. En el escrito de acusación sostiene que el acusado, «al menos desde 2012, sin consentimiento ni conocimiento» de las afectadas utilizó cámaras de grabación que ocultó tanto en el aseo de señoras como en otras dependencias del centro, del que era titular. El objetivo, subraya esta parte, era «obtener imágenes íntimas de esas mujeres, bien haciendo sus necesidades fisiológicas o cambiándose de ropa, movido por el ánimo libidinoso de captar imágenes de aquellas cuando se encontraban desnudas y mostrando sus genitales».

Esas imágenes, explica el escrito, fueron almacenadas por el acusado en diversos aparatos digitales. En el examen, los expertos del departamento de informática forense de la Brigada Provincial de Policía Científica hallaron en los dispositivos 550 archivos de fotos y vídeos. En su informe, los agentes especificaron que, en muchos de los vídeos localizados, «se ve cómo el autor coloca de manera oculta el dispositivo de grabación». El supuesto autor de las grabaciones recopiló presuntamente ese material a lo largo de tres años, con fechas de creación que van desde 2012 a 2015.