La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exalcalde Pascual Lucas, la edil del PSOE María Jesús López y el portavoz de Vox, Jesús Castaño. C. C.

Vox tantea al PSOE para intentar echar al alcalde de Cieza tras perder la moción de confianza

La operación que pone sobre la mesa el partido de Abascal pasaría por buscar un candidato de consenso que después dimita para forzar una nueva investidura

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:32

La estrategia de Vox en Cieza para desbancar al actual alcalde, el popular Tomás Rubio, mediante una moción de censura en alianza con el ... PSOE, parece poco probable, al menos, de momento. Fuentes del PSRM-PSOE aseguran a LA VERDAD que «no existe ninguna solicitud del PSOE de Cieza para articular una moción de censura con Vox». Además, de manera extraoficial, los socialistas descartan tanto la moción como cualquier acuerdo con la formación de Abascal. Sin embargo, los de Vox insisten en lo contrario y admiten sin rodeos que, si bien jamás llegarían a un acuerdo de gobierno con el PSOE, sí están intentando la moción de censura en el Pleno con la pretensión de apartar al actual regidor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  2. 2 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  3. 3

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  4. 4

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  5. 5 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  6. 6

    Una cantera murciana de (buenos) escritores
  7. 7 La Audiencia Provincial de Murcia reconoce la paternidad biológica de una bebé nacida por gestación subrogada en el extranjero
  8. 8

    El decreto de vivienda asequible se propone construir 25.000 casas para jóvenes en la Región de Murcia en los próximos cinco años
  9. 9 Destapan un narcopiso que funcionaba las 24 horas del día en Murcia
  10. 10 Las raíces de Aitana Bonmatí que dieron su fruto en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vox tantea al PSOE para intentar echar al alcalde de Cieza tras perder la moción de confianza

Vox tantea al PSOE para intentar echar al alcalde de Cieza tras perder la moción de confianza