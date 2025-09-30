Vox tantea al PSOE para intentar echar al alcalde de Cieza tras perder la moción de confianza

La estrategia de Vox en Cieza para desbancar al actual alcalde, el popular Tomás Rubio, mediante una moción de censura en alianza con el ... PSOE, parece poco probable, al menos, de momento. Fuentes del PSRM-PSOE aseguran a LA VERDAD que «no existe ninguna solicitud del PSOE de Cieza para articular una moción de censura con Vox». Además, de manera extraoficial, los socialistas descartan tanto la moción como cualquier acuerdo con la formación de Abascal. Sin embargo, los de Vox insisten en lo contrario y admiten sin rodeos que, si bien jamás llegarían a un acuerdo de gobierno con el PSOE, sí están intentando la moción de censura en el Pleno con la pretensión de apartar al actual regidor.

El nuevo movimiento político se produce tras el rechazo a los Presupuestos del PP hace apenas dos semanas y la posterior cuestión de confianza, también fallida, a la que se sometió el alcalde ciezano el lunes 22. A partir de ese momento, se abrió un plazo de un mes para presentar una moción de censura. El reloj corre, pero hasta la fecha no parece haber habido ninguna maniobra seria por parte de la oposición.

Búsqueda de nuevas mayorías

Según fuentes cercanas al partido de Abascal en la localidad, la idea pasaría por plantear al Partido Socialista un candidato de consenso, ya fuese de cualquiera de las dos formaciones. Eso sí, con una condición tan insólita como improbable: que dimitiera poco después para forzar una nueva sesión de investidura. Seria una especie de regreso al punto de partida de junio de 2023, donde los partidos tendrían de nuevo la oportunidad de pactar mayorías.

En el seno de Vox, la puerta a un nuevo acuerdo con el PP solo se abriría si el candidato no fuese Tomás Rubio, al que acusan de haberlos «engañado reiteradamente». La posibilidad de un entendimiento PSOE-Vox, sin embargo, en realidad parece muy lejana o prácticamente imposible.

Pero las matemáticas del Pleno municipal guardan aún una incógnita. Si en una hipotética sesión de investidura ningún bloque cede y cada formación vota a su propio candidato, la alcaldía acabaría en manos del PSOE, por ser la lista más votada. Se trata de un escenario de auténtica carambola política en una legislatura que lleva camino de convertirse en la más convulsa de toda la historia democrática de Cieza.

«Desde el partido en Murcia nos dan margen de maniobra», asegura el portavoz de Vox en Cieza, Jesús Castaño

Mientras tanto, el portavoz de Vox en Cieza, Jesús Castaño, mantiene que el primer edil popular «es un okupa, porque está al mando del Ayuntamiento con nuestros votos tras un pacto que el mismo rompió de manera unilateral». Por ello, subrayó que el PP «no se ha sentado con nadie a negociar el Presupuesto y de ahí nuestro voto en contra», sostiene. Al mismo tiempo, recalca que estamos «ante un alcalde que no dialoga y no negocia nada». Por ello, significó que «hay que hablar para sacar a Cieza de esta situación, pero sin Tomás Rubio».

Castaño desvela, en cualquier caso, que las maniobras que haga Vox Cieza «no precisan del visto bueno de Murcia». «Nosotros somos una entidad autónoma cuyos tres concejales decidimos lo que tenemos que hacer», apostilló. Desde el PSRM se asegura que el PSOE de Cieza «no ha remitido ninguna solicitud para negociar una moción de censura en la ciudad», un trámite que según las mismas fuentes es imprescindible para una maniobra de estas características.

En el caso de que, finalmente, los presupuestos queden aprobados provisionalmente, el equipo de gobierno tendrá que someterlos a exposición pública durante un mes. Entonces, si no hay alegaciones de partidos políticos o ciudadanos, quedarán aprobados de forma automática y definitiva. El alcalde confía en que a mediados de este otoño, puedan comenzar a ser aplicados «a todos los niveles y por el bien de la ciudadanía ciezana».