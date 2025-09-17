La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La corporación municipal guarda un minuto de silencio en el Pleno de este miércoles tras la muerte de Amparo Pino. C. C.

El alcalde de Cieza se someterá a una cuestión de confianza el lunes

La oposición, formada por PSOE y Vox, rechazó los presupuestos municipales la pasada semana

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:05

El alcalde de Cieza, Tomás Rubio, se someterá a una cuestión de confianza el próximo lunes a las diez de la mañana en un pleno ... extraordinario que será convocado oficialmente en las próximas horas. La sesión viene motivada después de que la semana pasada, la oposición, conformada por los grupos PSOE y Vox, rechazara los presupuestos municipales de 2025 presentados por el equipo de gobierno del PP.

