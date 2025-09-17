El alcalde de Cieza se someterá a una cuestión de confianza el lunes

El alcalde de Cieza, Tomás Rubio, se someterá a una cuestión de confianza el próximo lunes a las diez de la mañana en un pleno ... extraordinario que será convocado oficialmente en las próximas horas. La sesión viene motivada después de que la semana pasada, la oposición, conformada por los grupos PSOE y Vox, rechazara los presupuestos municipales de 2025 presentados por el equipo de gobierno del PP.

La sesión de este miércoles estuvo marcada por la muerte, ayer martes, de la concejala popular Amparo Pino, que ostentaba las competencias de Mujer, Familia, Igualdad y Personas Mayores. Esta circunstancia llevó al PP a no debatir el asunto, mientras que Vox se limitó a decir que, «dadas las circunstancias y la conmoción generalizada existente, el pleno no debería de haberse realizado», señaló su portavoz, Jesús Castaño.

Por su parte, los socialistas, a través de Antonio Martínez Real, sí entraron en debate, recriminando al alcalde y al propio secretario municipal la inexistencia de un informe que sería necesario para la aprobación final del presupuesto.

El alcalde defendió su decisión con una declaración que conmovió a los asistentes: «La voluntad de Amparo debe prevalecer por encima de todo, y así lo hacemos», para develar que ella misma le dijo «alcalde, aunque me muera ese día, los plenos para adelante», habría sido el deseo expreso de la concejala, según relató Rubio. «Amparo creía firmemente en la necesidad de seguir adelante. Este pleno es también un homenaje a su compromiso con Cieza», añadió.

El presupuesto municipal de Cieza para 2025 asciende a 34.357.277 euros, caracterizándose «por la contención del gasto, la reducción de más del 30% en los costes políticos respecto al ejercicio anterior y, al mismo tiempo, por su marcado carácter social y de impulso económico», señaló Rubio. El documento contempla mejoras en los polígonos industriales de Los Prados y Ascoy, así como el arreglo de la carretera T-20, considerada un eje fundamental para la actividad económica y agrícola. Por otra parte, y por primera vez, «se habilita una partida específica para bienestar animal, inexistente hasta ahora, en coordinación con la Consejería», indicó.

El presupuesto incluye también ayudas para familias en situación de precariedad, apoyo a los consejos comarcales y fondos destinados a la promoción y fomento del empleo. La cultura contará con iniciativas como el proyecto cultural 'Cieza Cuatro Estaciones', además de actuaciones de acondicionamiento de espacios públicos para eventos, incluido el recinto ferial. El plan de inversiones contempla actuaciones como la reposición de instalaciones fotovoltaicas en colegios y edificios municipales, renovación de la luminaria en el campo de fútbol de La Arboleja, acondicionamiento de la piscina del polideportivo y sustitución del pavimento en pabellones deportivos.