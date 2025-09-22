La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tomás Rubio, en el centro, este lunes en el Pleno de Cieza. Andrés Molina / AGM

El alcalde de Cieza pierde la cuestión de confianza y abre la puerta a un acuerdo entre PSOE y Vox para echarlo

Ambas formaciones descartan un pacto de gobierno, pero no cierran la puerta a otras opciones para forzar la dimisión del actual regidor del PP

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:06

La cuestión de confianza planteada por el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, para sacar adelante los presupuestos municipales de 2025 fue rechazada en la mañana de este lunes en el pleno del Ayuntamiento. La propuesta recibió 12 votos en contra -emitidos por los grupos municipales del PSOE y Vox- frente a los 8 votos favorables del Partido Popular. Este resultado activa un plazo legal de un mes durante el cual la oposición puede presentar una moción de censura que incluya un candidato alternativo a la alcaldía. No obstante, tanto el PSOE como Vox han descartado públicamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo de gobierno, si bien ambos grupos han dejado entrever que contemplan otras vías de actuación.

El Pleno de Cieza, este lunes. Andrés Molina / AGM

Ambas formaciones coinciden en exigir la dimisión del alcalde, al considerar que ha perdido la legitimidad política para continuar al frente del Ejecutivo local. El regidor, por su parte, ha manifestado su intención de permanecer en el cargo y ha instado a los partidos de la oposición a consensuar un candidato que lo sustituya mediante una moción de censura. «Nosotros hemos sido valientes presentando esta cuestión de confianza, ahora séanlo ustedes para que la gente se dé cuenta de que en Cieza, PSOE y Vox es lo mismo», dijo Tomás Rubio. En caso de que transcurra el plazo sin que se formalice dicha moción, los presupuestos quedarán automáticamente aprobados y el alcalde será ratificado en su puesto.

